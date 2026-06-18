Produktionsauftrag für unbemanntes Kampfflugzeug FQ-42A von GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems erhält von der US-Luftwaffe den ersten Produktionsauftrag für das kollaborative Kampfflugzeug FQ-42A, was den Beginn der Serienfertigung markiert. Das Flugzeug wurde in rekordverdächtiger Zeit entwickelt und getestet und soll als modulares, unbemanntes System für verschiedene Missionsprofile eingesetzt werden.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat von der US-Luftwaffe einen Produktionsauftrag für das kollaborative Kampfflugzeug ( CCA ) vom Typ FQ-42A erhalten. Dieser Erstauftrag markiert einen bedeutenden Meilenstein, da er den Beginn der Serienlieferungen an die Streitkräfte einleitet.

GA-ASI hat das FQ-42A in einem beschleunigten Zeitplan entworfen, entwickelt und im Flug getestet - eine Geschwindigkeit, die in der jüngeren Geschichte der Kampfflugzeugentwicklung beispiellos ist. David R. Alexander, President von GA-ASI, betonte die außergewöhnliche Partnerschaft und langjährigen Investitionen zwischen dem Unternehmen und der US-Luftwaffe, die zu diesem Auftrag geführt hätten. Die Fertigung sei bereits in vollem Gange. Das FQ-42A ist ein speziell entwickeltes, unbemanntes Kampfflugzeug, das im Rahmen von Investitionen in halbautonome Systeme der nächsten Generation entstand.

Sein modulares Design erlaubt die schnelle Integration von Missionssystemen und Software zur Missionsautonomie. Die Softwarearchitektur von GA-ASI, die in Live-Flugtests mit mehreren Flugzeugen demonstriert wurde, bildet die Grundlage für die kooperative Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in komplexen Kampfszenarien. Die Entwicklungsgeschwindigkeit war außergewöhnlich: Vom Auftrag bis zum Erstflug vergingen nur 15 Monate - eine der schnellsten Einführungen eines neuen Kampfflugzeugs überhaupt. GA-ASI war 2024 von der US-Luftwaffe ausgewählt worden, seriennahe Flugtestmodelle für das CCA-Programm zu bauen.

Das YFQ-42A absolvierte im August 2025 erfolgreich seinen Erstflug und bestätigte damit ein "Gattung/Art"-Konzept für schnelle, modulare und kostengünstige Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge, das zuvor in Zusammenarbeit mit dem Forschungslabor der US-Luftwaffe (AFRL) demonstriert worden war. Dieser Ansatz ermöglicht ein gemeinsames Kernflugzeugdesign, das schnell an verschiedene Missionsprofile angepasst werden kann. Das "Gambit Series"-Konzept von GA-ASI für CCA sieht mehrere Varianten vor, die spezifische Anforderungen wie Langzeitüberwachung, Luftüberlegenheit oder Luft-Boden-Angriffe erfüllen.

GA-ASI baut und fliegt seit fast zwei Jahrzehnten unbemannte Jets, beginnend mit dem unternehmensfinanzierten, bewaffneten MQ-20 Avenger im Jahr 2008. Der in Zusammenarbeit mit dem AFRL entwickelte Jet XQ-67A Off-Board Sensing Station diente als fliegender Prototyp für das FQ-42A-Konzept. Die Bezeichnung YFQ-42 für die Prototypen weicht nun der Serienbezeichnung FQ-42A, wobei "F" für Fighter (Kampfflugzeug) und "Q" für unbemannte Plattform steht. GA-ASI ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS).

Die UAS-Reihe Predator umfasst mehr als 9 Millionen Flugstunden über einen Zeitraum von über 30 Jahren und beinhaltet Modelle wie MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen. Quelle: General Atomics Aeronautical Systems, Inc. Hinweis: Die Originalmeldung in Englisch ist die maßgebliche Fassung. Diese Übersetzung dient lediglich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell bearbeitet sein.

Trotz redaktioneller Prüfung können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten, insbesondere wenn maschinelle Übersetzung oder KI zum Einsatz kam





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

General Atomics FQ-42A Unbemanntes Kampfflugzeug US-Luftwaffe Serienproduktion CCA Gambit Series Autonomie Kollaborative Systeme UAS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Armee: Acht Tote bei Absturz von Kampfflugzeug in KalifornienBei dem Absturz eines US-Kampfflugzeugs in Kalifornien sind nach Angaben der US-Armee acht Menschen ums Leben gekommen. „Der Luftwaffenstützpunkt Edwards hat

Read more »

Datenzentren im All: SpaceX will 2027 erste KI-Satelliten testenSpaceX plant im kommenden Jahr erste Tests mit Rechenzentren im All. Das haben die Verantwortlichen Investor:innen kurz vor dem anstehenden Börsengang versprochen. Was das Raumfahrtunternehmen plant. Die

Read more »

Ein 334.000.000 Dollar teurer F-22 Raptor wurde bei einer Nato-Übung von einem kleinen US-Navy-Jet abgeschossenBei einer Übung 2009 schaltete ein einfacher Navy-Jet das modernste Kampfflugzeug der US-Luftwaffe aus. Der Vorfall offenbart Schwachstellen.

Read more »

US Air Force Awards GA-ASI Production Contract for FQ-42A Collaborative Combat AircraftGeneral Atomics Aeronautical Systems has received a production contract from the U.S. Air Force for the FQ-42A Collaborative Combat Aircraft, an uncrewed fighter developed on an accelerated schedule. The aircraft features modular design for mission adaptability and demonstrates advanced human-machine teaming capabilities.

Read more »