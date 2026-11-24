Volkswagen Nutzfahrzeuge startet die Serienproduktion des ID. Buzz Cargo mit langem Radstand im Stammwerk Hannover. Das neue Elektrofahrzeug bietet mehr Ladevolumen und spezifische technische Daten für gewerbliche Kunden.

Die Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) haben die Serienfertigung des ID. Buzz Cargo in seiner erweiterten Langversion offiziell im Stammwerk Hannover aufgenommen. Diese Neuerung unterstreicht die strategische Positionierung des Herstellers im wettbewerbsintensiven Markt für vollelektrische Nutzfahrzeuge. Durch die Integration der größeren Variante erweitert VWN das bestehende Modellportfolio am Standort Niedersachsen signifikant. Die Produktion dieses spezifischen Fahrzeugtyps zielt darauf ab, den gestiegenen Bedarf gewerblicher Anwender nach mehr Stauraum gerecht zu werden.

Technische Spezifikationen und Produktionsmerkmale

Der ID. Buzz Cargo mit langem Radstand verfügt über ein Ladevolumen von 4,4 Kubikmetern, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Standardvariante darstellt. Die Fahrzeugbasis wird von einer Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 86 Kilowattstunden gespeist. Dies ermöglicht laut Herstellerangaben eine Reichweite von bis zu 490 Kilometern für die heckgetriebene Variante. Das Allradmodell erreicht hingegen Reichweiten zwischen 430 und 460 Kilometern. Für die schnelle Energieversorgung steht eine maximale Gleichstrom-Ladeleistung von 200 kW zur Verfügung, wodurch sich der Akku in 28 Minuten von zehn auf achtzig Prozent aufladen lässt.

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Die bauliche Erweiterung zeigt sich in einem um 250 Millimeter vergrößerten Radstand auf insgesamt 3,25 Meter. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt damit 4,96 Meter, während die Überhänge unverändert blieben. Dies führt zu einer Ladeflächenlänge von 2.458 Millimetern. Ein entscheidender Vorteil für die Logistik ist die breite Ausführung der serienmäßigen Seitenschiebetüren, die erstmals das Passieren einer Europalette durch die Türöffnungen erlaubt. Die maximale gebremste Anhängelast liegt bei beiden Antriebsvarianten konsistent bei 1.800 Kilometern, selbst bei einer Steigung von zwölf Prozent.

Produktionsanpassungen im Werk Hannover

Die Integration der Langversion in die bestehenden Fertigungsprozesse erforderte spezifische Anpassungen, insbesondere im Bereich der Seitenteile und Schiebetüren. Stefan Depka, Leiter des Werks Hannover, betonte, dass zahlreiche dieser Umbauarbeiten von den eigenen Teams des Unternehmens intern umgesetzt wurden. Dies geschah mit geringem Anpassungsaufwand und intelligenten Lösungen, um das neue Modell nahtlos in das aktuelle Produktspektrum zu injizieren. Das Werk Hannover fertigt auf zwei Produktionslinien sämtliche Varianten der ID. Buzz-Baureihe sowie den Multivan.

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Die Belegschaft am niedersächsischen Standort umfasst rund 11.000 Mitarbeiter, die für die hohe Produktionskapazität sorgen. Das Modellprogramm des Standorts reicht vom ID. Buzz Cargo mit Standardradstand bis zu den fünf-, sechs- und siebensitzigen Personenkraftwagen-Varianten. Zusätzliche Planungen sehen vor, dass ab Sommer 2026 auch das Reisemobil California in Hannover vom Band läuft. Künftig wird dort zudem der ID. California Cruise als vollelektrisches Reisemobil produziert werden, was die Bandbreite des Angebots weiter diversifiziert.

Marktpositionierung und Preiskalkulation

Lars Krause, Mitglied des Markenvorstands für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, erklärte, dass der Produktionsstart ein klares Signal im B2B-Geschäft setzt. Die gewerblichen Kunden würden zuverlässige Fahrzeuge benötigen, die auf den spezifischen Einsatzzweck zugeschnitten sind. Bei der Preisgestaltung hatte VWN im September einen Einstiegspreis von 48.490 Euro für die heckgetriebene Langversion und 50.630 Euro für das Allradmodell bekannt gegeben. Aktuelle Angaben zum Einstiegspreis der gesamten Cargo-Baureihe liegen bei 40.645 Euro für die Variante mit Standardradstand.

Alle genannten Preisangaben verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer sowie Überführungs- und Zulassungskosten. Die technische Ausstattung umfasst die jüngste Generation der ID. Software und ein neues Infotainmentsystem mit erweitertem App-Store. Optionale Features wie der Travel Assist, der im Rahmen seiner Systemgrenzen auch Ampeln erkennt, sind verfügbar. Serienmäßig ist zudem das One-Pedal-Driving integriert. Der optionale PowerSocket-Adapter ermöglicht die Stromversorgung externer Geräte mit einer Dauerleistung von 3,0 kW und einer Spitzenleistung von 3,6 kW, was die Vielseitigkeit des Fahrzeugs im Arbeitsalltag进一步 erhöht.