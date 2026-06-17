Professor Dumbledore bringt den Retro-Look in der Büroeinrichtung zurück

Der beliebte Magier aus der Harry Potter-Reihe hat einen Einfluss auf die aktuelle Büroeinrichtungsmode. Eine Lampe im Retro-Stil, die Dumbledore sicherlich lieben würde, ist die 'Silver & Gold' von Breuninger.

Professor Dumbledore hat den Retro-Look in der Büroeinrichtung wieder zum Trend gemacht. Eine Lampe , die er sicherlich lieben würde, ist die 'Silver & Gold' von Breuninger .

Diese Lampe würde perfekt in Dumbledores Büro passen und die Schlosstürme ausleuchten. Sie ist mit einer E27-Fassung ausgestattet und das Leuchtmittel kann selbst gewechselt werden. Das Kabel hat eine Gesamtlänge von 150 Zentimetern und der Durchmesser des Schirms beträgt 27,5 Zentimeter. Die maximale Lampenleistung ist mit 25 Watt angegeben. Der Lampenschirm ist mundgeblasen und damit besonders hochwertig beschaffen





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Professor Dumbledore Retro-Look Büroeinrichtung Lampe Breuninger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fürstin Charlène: Mit diesen Look kann sie sogar die Kritiker überzeugenFürstin Charlène hat einen ganz eigenen Esprit, wenn es um ihre modischen Entscheidungen geht. Für die einen erscheinen die Looks zu streng, für andere perfekt ausbalanciert. GALA zeigt Ihnen hier die sportlich-eleganten Looks der einstigen Schwimmerin.

Read more »

Retro-Schatz in Ruhrgebiet: 2.000 Computer-Exponate aus altem Lager gerettetIm Jahr 2006 bargen CHM-Kuratoren 2.056 historische Exponate von Lochkarten der 1930er-Jahre bis zu 80er-Jahre-Großrechnern aus einem Ruhrgebiet-Lagerhaus.

Read more »

Retro-Vornamen: 5 alte Oma-Namen, die heute beliebt sindEltern geben ihren Kindern häufig Namen der Großeltern. Welche klassischen Vornamen Eltern besonders gern für Töchter wählen, lesen Sie hier.

Read more »

Diese Amazon-Lampe bringt sofort 70er-Jahre-Gefühl ins WohnzimmerDiese kabellose LED-Tischlampe im Retro-Design taucht euer Wohnzimmer im Handumdrehen in stimmungsvolles Licht.

Read more »