Professor Jörg Haier ist neuer Direktor des Comprehensive Cancer Centers Rostock

Professor Jörg Haier übernimmt die Leitung des Comprehensive Cancer Centers (CCC-MV) in Rostock. Schwerpunkt seiner Arbeit soll die Förderung von Prävention und Früherkennung sein.

Rostock. Professor Jörg Haier hat die Position des Direktors des Comprehensive Cancer Centers ( CCC-MV ) am Standort Rostock angetreten. Der Chirurg und Krebs spezialist bringt umfangreiche Erfahrung aus Zentren in Münster und Hamburg sowie zuletzt als Geschäftsführer des CCC Hannover mit. Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern kündigte Haier die Förderung von Prävention und Früherkennung an. \Im Nordosten sieht er sowohl Herausforderungen als auch positive Entwicklungen.

Zu den Herausforderungen zählen laut Haier hohe Kopf-Hals-Tumor-Raten. Positive Entwicklungen sind hingegen die hohe Impfquote gegen HPV-assoziierte Krebserkrankungen. „Diese Ausgangslage zeigt uns, wie wichtig der Zugang zu gezielten Präventionsmaßnahmen ist, um die Gesundheit der Bevölkerung langfristig zu fördern“, sagte Haier. \Das Comprehensive Cancer Center Mecklenburg-Vorpommern wurde 2010 als Verbund der Universitätsmedizin Rostock, der Universitätsmedizin Greifswald und weiterer Partnerkliniken sowie Forschungseinrichtungen gegründet. Ziele des Zentrums sind die interdisziplinäre Versorgung, die Einbeziehung der Patientenperspektive auch in der Forschung, die Etablierung innovativer Therapien durch klinische Studien sowie die Bündelung der onkologischen Expertise im Land.





