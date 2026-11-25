Gynäkologie-Professorin Mandy Mangler offenbart sexuelle Belästigung und Hierarchie-Probleme im Berliner Klinikalltag. Ein kritischer Blick auf die Machtstrukturen.

Die 49-jährige Gynäkologie -Professorin Mandy Mangler, die als Chefärztin an zwei Berliner Kliniken tätig ist, macht aktuell auf strukturelle Missstände in der Medizin aufmerksam. Als fünffache Mutter und starke feministische Stimme in Deutschland wird Mangler immer wieder zum Zielscheibe von sexualisierter Gewalt und Hass, doch sie nutzt ihre Plattform nun, um diese Probleme öffentlich zu benennen. Ihr Engagement erstreckt sich dabei weit über die reine Medizin hinaus, da sie auch gesellschaftspolitische Debatten prägt.

Frühe Erfahrungen mit sexueller Belästigung im öffentlichen Raum

Manglers Kritik an den Zuständen beginnt mit ihren eigenen frühen Erfahrungen als junges Mädchen, die ihr deutlich vor Augen führten, wie fremdgesteuert die Wahrnehmung des weiblichen Körpers ist. Sie erinnert sich an ein Kleid in Lachsfarbe, das oben eng und unten weit bis zu den Knien geschnitten war. Besonders gefiel ihr, wie sich der Rock beim Drehen in der Luft bewegte, ein Gefühl der Unbeschwertheit, das jedoch schnell durch die Realität der Öffentlichkeit ersetzt wurde.

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Als sie mit diesem Kleid auf die Straße ging, reagierte die Umgebung mit aggressiver Aufmerksamkeit. Männer hupten sie an und riefen ihr hinterher, obwohl sie sich als ganz normales Mädchen empfand. Diese Erfahrung war der Auftakt für eine Lektion, die viele Frauen früh lernen müssen: Andere glauben, das Recht zu haben, über sie zu urteilen. Dieses Urteil fällt dabei entweder herablassend aus, indem einem unterstellt wird, intellektuell nicht fähig zu sein, oder es mündet in sexuelle Annäherungsversuche, begründet mit der vermeintlichen Attraktivität.

Sexualisierte Gewalt als systemisches Problem in der Klinik

In der extrem hierarchisch aufgebauten Medizin ist die Abhängigkeit junger Ärztinnen von Ober- und Chefärzten besonders ausgeprägt. Diese Machtgefälle bestimmen nicht nur über die Verlängerung von Verträgen oder die Förderung der Karriere, sondern schaffen auch einen Nährboden für Übergriffe. Mangler berichtet, dass sie selbst erlebt hat, wie Vorgesetzte sie herabwürdigten und anschrien, wodurch sie sich wie ein Sexualobjekt fühlte, das potenziell zur Verfügung steht.

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Die Eskalation dieser Vorfälle reicht von physischer Nährung bis zu expliziten sexuellen Kommentaren. Ein Oberarzt stand zwei Zentimeter vor ihrem Gesicht, was bei ihr den Gedanken auslöste, sich aus der Situation befreien zu müssen. Ein Kollege fragte sie nach einer Untersuchung bei einer Patientin mit Piercings und hohen Stiefeln, ob sie privat ähnlich gekleidet sei, und äußerte, dies fände er sehr erregend. Solche Vorfälle sind kein Ausreißer des Einzelfalls, sondern Teil eines wiederkehrenden Musters.

Als besonders erschütternd beschreibt Mangler eine Situation während einer Operation, in der ein Chef- und ein Oberarzt in ihrer Gegenwart diskutierten, wer von ihnen das "Recht der ersten Nacht" bei ihr bekommen sollte. Sie fühlte sich dabei wie ein Objekt, an dem Männer ihre sexuellen Fantasien auslebten. Auch aktuelle Vorfälle bestätigen, dass diese Probleme weiterhin bestehen. So soll ein Chefarzt vor dem gesamten OP-Team gesagt haben, man solle ein Tuch unter eine schwärmende Kollegin legen, da sie "gleich auslaufe", nachdem sie einen Schauspieler als attraktiv bezeichnet hatte.

Machtkette und fehlende Meldestrukturen für Frauen

Die Opfer dieser Vorfälle stehen in der Regel am unteren Ende der Machtkette. Medizinstudentinnen im Praktischen Jahr (PJ) verdienen oft wenig oder gar nichts und sind in ihrer Existenzsicherung auf die Gunst der Vorgesetzten angewiesen. Diese extreme Abhängigkeit macht sie besonders verletzlich und hindert sie daran, gegen das Fehlverhalten ihrer Vorgesetzten vorzugehen. Für Mangler ist sexualisierte Gewalt daher nicht nur das Fehlverhalten einzelner Täter, sondern ein Ergebnis eines Systems, das solche Dynamiken ermöglicht und aufrechterhält.

Ein zentrales Problem ist das Fehlen angemessener Meldestrukturen. Frauenbeauftragte stoßen oft an Grenzen, da sie selbst in Hierarchien eingebunden sind, in denen Vorgesetzte Vorfälle relativieren oder unterdrücken können. Mangler betont, dass Frauen viel Energie aufwenden müssen, um Grenzen zu verteidigen. Sie müssen permanent erklären, dass sie nicht angefasst, nicht angeschrien und nicht als zur Verfügung stehend betrachtet werden dürfen.

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Digitaler Hass und öffentliche Sichtbarkeit als Konsequenz

Heute, da Mangler in einer Position ist, in der sie sich wehren kann, hat sich ein Teil der Gewalt ins Digitale verlagert. Ihre öffentliche Sichtbarkeit macht sie zum Ziel von Hass, besonders wenn sie sich zum Thema Schwangerschaftsabbruch äußert. Abtreibungsgegner verschicken ihr Nachrichten mit schwerwiegenden Vergleichen, wie dem Verweis auf Konzentrationslager. Dieser Hass resultiert aus der Wahrnehmung, dass sie sich als Frau das Recht herausnimmt, Wissen zu besitzen und öffentlich dazu zu sprechen.

Mangler hofft, dass ihre Offenheit dazu beiträgt, das Bewusstsein für diese strukturellen Probleme zu schärfen. Sie argumentiert, dass viele kompetente Frauen das System verlassen, weil sie nicht genug "gefügig" sind oder irgendwann die Kraft verlieren, sich gegen ständige Herabwürdigung zu wehren. Ihre Botschaft ist klar: Das Verhalten der Täter ist das Problem, nicht das Verhalten der Opfer, das ständig angepasst wird, um die Aggressionen zu minimieren.