Bei Bayern gab es am 18. März 2026 einuji durch, indem die Mannschaft des Mittags gegen Bergamo mit 4:1 in der Champions League qualifizierte. Dabei spielte Filip Pavic (16) zum ersten Mal zum Profi-Debüt in dieser Liga. Auch der kroatische Innenverteidiger, bei dem intern großes Interesse von Bayern herrscht, hat sein Debüt erreicht. Pavic wechselt jedoch den Aufzug, um die kroatische U17 zu vertreten.

Profi-Debüt am 18. März 2026: Meister-Trainer Vincent Kompany (40/r. ) wechselt Filip Pavic (16/M.) zum ersten Mal im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bergamo ein Schlechtes Nachrichten für den deutschen Fußball !

Wie der kroatische Fußballverband am Montag bekanntgab, hat sich Bayern-Juwel Filip Pavic (16/ein Profi-Spiel) entschieden, künftig für die U17 von Kroatien zu spielen – auch schon bei der U17-EM in Estland (25. Mai bis 7. Juni). Geht dem DFB damit mal wieder ein Top-Talent durch die Lappen?

Bisher lief der junge Innenverteidiger des Deutschen Meisters für die deutsche U15 (2 Länderspiele) und U16 (11 Länderspiele) auf. Pavic war zuletzt sogar im März bei den beiden Freundschaftsspielen gegen Italien (1:1 und 3:4) U16-Kapitän der DFB-Elf. Der Deutsch-Kroate aus Freising (40 km nördlich von München) ist in seinem Jahrgang eine der ganz großen Hoffnungen. Doch nach einem Treffen mit den Verantwortlichen des kroatischen Fußballverbands in München ist der Wechsel zum Heimatland seiner Eltern nun besiegelt.

Ein herber Schlag für den deutschen Nachwuchs! Pavic: „Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln, der jungen Spielern hervorragende Bedingungen und große Unterstützung bietet.

Seinen Verbandswechsel erklärt er so: „Auf der anderen Seite bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, ich spüre diese kroatischen Wurzeln sehr stark und mein Wunsch ist es, Kroatien auf internationaler Ebene zu vertreten.

" Bis zu seinen ersten A-Länderspiele könnte sich Pavic noch umentscheiden und doch wieder für sein Geburtsland Deutschland spielen. Dass es dazu aber oft nicht kommt, bewies unter anderem Josip Stanisic (26), der von der deutschen U19 in die kroatische U21 wechselte und nun bereits 29 A-Länderspiele für Kroatien (WM-Dritter 2022) bestritt. Bei Bayern gab das Abwehr-Juwel am 18. März in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (4:1) sein Profi-Debüt – als jüngster Champions-League-Spieler der Vereinsgeschichte.

Intern halten sie beim deutschen Rekordmeister riesige Stücke auf ihn! Pavic (Vertrag bis 2029) spielte bislang in der U17 und auch in der U19, seitdem er 15 Jahre alt ist, trainiert aber regelmäßig bei den Profis von Trainer Vincent Kompany (40). Sein Berater ist Uli-Bruder Dieter Hoeneß (73). Das Juwel könnte sich perspektivisch als Innenverteidiger-Backup einen Platz im Profi-Kader erkämpfen.

Interessant für Kompany macht ihn auch die Tatsache, dass er außerdem als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld einsetzbar wäre





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