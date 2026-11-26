Rund 80 Auftritte und Workshops im Jahr: Ein Dortmunder Projekt will Musiker mit Behinderung auf die professionelle Bühne bringen.

Der Weg in die professionelle Musikwelt ist für Menschen mit Behinderung oft schwierig. Es fehlen passende Förderangebote und Möglichkeiten, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Ein Dortmunder Projekt will das ändern.

Mishkan Yombo sitzt hinter seinem Schlagzeug in einem großen, hellen Raum in der Musikschule Bochum. Es ist Freitagvormittag, Bandprobe bei Tonstudio13. Sechzehn Musikerinnen und Musiker sind zusammengekommen: Gitarristen, Sängerinnen, Keyboarder, Bassisten - Menschen mit und ohne Behinderung.gegeneinander und gibt den Takt vor. Die Band fängt an zu spielen.

Advertisement

Advertisement

Mishkans Augen leuchten, immer wieder lacht er. Der 25-jährige Schlagzeuger ist ganz in seinem Element.