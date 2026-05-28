Profitänzerin Renata Lusin: Mama-Support für "Let's Dance"-Comeback

Renata Lusin, eine der beliebtesten Profitänzer bei "Let's Dance", hofft auf die Unterstützung ihrer Familie für einen möglichen Comeback. Sie hofft, dass ihre Mama öfter bei ihr und ihrem Job mit zwei Kindern sein wird, weil sie und ihr Ehemann Valentin Lusin (39) den Job mit zwei Kindern ohne Unterstützung nicht schaffen würden.

Wenige Wochen nach der Geburt von Baby Tessa zuckt bei Profi tänzer in Renata Lusin (38) schon wieder das Tanzbein. Ein " Let's Dance "- Comeback wünscht sie sich nicht nur, sie kann es sogar kaum erwarten.

Doch ob das klappt, hat die Profitänzerin nicht allein in der Hand. Die Tänzerin erzählt, dass die ersten Wochen nach der Geburt "sehr turbulent" waren. Viel Ruhe gönnte sie sich trotzdem nicht. Fünf Wochen nach der Entbindung hatte sie schon wieder einen Job auf Mallorca.

Worum es bei dem Termin genau ging, verrät die Profitänzerin zwar nicht, dafür aber, dass sie bei der Betreuung ihrer kleinen Tochter nicht allein ist. Ihre Eltern unterstützen sie, wo sie nur können. Ein Job auf Mallorca ist allerdings kein Vergleich zu einer -Tour oder gar einer ganzen Staffel der RTL-Tanzshow. Denn dafür braucht es deutlich mehr als nur ein paar Tage Einsatz.

Hartes Training, Proben und Reisen quer durch Deutschland gehören zum Alltag der Profitänzer. Besonders auf die Unterstützung ihrer Familie hofft die Tänzerin dabei auch weiterhin. Die Bedingung für ein "Let's Dance"-Comeback? Mama-Support!

Renata: "Ich hoffe sehr, dass meine Mama irgendwann mal öfter hier sein wird, weil wir unseren Job mit zwei Kindern ohne Unterstützung einfach nicht schaffen würden.

" Schon nach der Geburt ihrer ersten Tochter Stella hielt es Renata Lusin nicht lange vom Tanzparkett fern. Die heute Zweijährige nahmen sie und Ehemann Valentin Lusin (39), der ebenfalls Profitänzer bei "Let's Dance" ist, damals mit auf Tour. Sie sind zwei der beliebtesten Tänzer bei "Let's Dance"





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