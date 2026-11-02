Prognose: Millionen weitere Krebstode bis 2050 durch unzureichende HPV-Impfungen

Eine Studie der University of Washington warnt bis 2050 vor einer Million zusätzlicher Fälle. Deutschland verfehlt WHO-Ziele bei Impfquoten deutlich.

Einer neuen Modellrechnung zufolge könnten weltweit bis zum Jahr 2050 jährlich rund eine Million weitere Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkranken, der durch eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) ausgelöst wird. Das Forschungsteam um Natalie Pritchett und Lisa Force von der University of Washington in Seattle hat aktuelle Trends in die Zukunft fortgeschrieben und warnt vor einer signifikanten Zunahme der Krankheitslast.

Die absoluten Fallzahlen werden sich demnach gegenüber dem Stand von 2024 um rund 20 Prozent erhöhen. Noch drastischer könnte sich die Entwicklung bei den Sterbefällen gestalten: Bis Mitte des Jahrhunderts könnten jährlich rund 522.000 Frauen infolge der Erkrankung ihr Leben verlieren, was einem Zuwachs von fast 40 Prozent entspräche. Dabei gehen die Forschenden davon aus, dass sich die Situation zwischen Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen und solchen mit hohem Einkommen weiter auseinanderentwickelt.

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Ungleiche Entwicklung zwischen Armen und Reichen

In wirtschaftlich schwächer aufgestellten Regionen drohen Fall- und Sterbezahlen deutlich zu steigen, da demografische Veränderungen die Zahl der gefährdeten Frauen erhöhen, während Impf- und Versorgungsangebote unzureichend bleiben. Im Gegensatz dazu nehmen laut der Prognose des Teams um Natalie Pritchett in den wirtschaftlich weit entwickelten Ländern der Anteil der Neuerkrankungen je 100.000 Frauen sowie die Sterberate ab. Trotz dieses positiven Trends bleibt die tatsächliche Krankheitslast aufgrund des steigenden Durchschnittsalters der Bevölkerung hoch.

Virusträger und Übertragungswege im Detail

HPV wird durch engen Schleimhautkontakt übertragen, etwa beim Sexualverkehr. Vor allem junge Menschen mit wechselnden Geschlechtspartnern stecken sich deshalb häufig an. Schätzungen zufolge infizieren sich 85 bis 90 Prozent aller Männer und Frauen mindestens einmal im Leben mit dem Virus. Bei den meisten bleibt die Infektion unbemerkt und heilt von selbst aus. Weniger als ein Prozent der Infektionen mündet jedoch in Krebs. Das Robert Koch-Institut verzeichnete 2021 in Deutschland rund 11.000 HPV-bedingte Krebsneuerkrankungen, davon etwa 7.600 bei Frauen und 3.000 bei Männern.

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Defizite bei der Impfquote in Deutschland

Im europäischen Vergleich sind die Impfquoten in Deutschland sehr niedrig, wobei erhebliche regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede bestehen. Im Jahr 2024 waren gerade einmal 55 Prozent der 15-jährigen Mädchen vollständig geimpft. Die Quote lag in Sachsen-Anhalt mit 70 Prozent am besten, während sie in Baden-Württemberg mit 42 Prozent am niedrigsten war. Bei den 15-jährigen Jungen sahen die Werte noch schlechter aus: Hier waren deutschlandweit nur 36 Prozent vollständig geimpft. Der Anstieg der Impfquoten hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt.

Schulbasierte Impfungen als wirksamerer Ansatz

Laut den Autoren der Publikation sind Hausärzte in Deutschland oft für die Impfung zuständig, was als einer der Gründe für die niedrigen Raten gilt. Der Vergleich mit anderen Ländern zeige, dass schulbasierte Impfangebote häufig zu deutlich höheren HPV-Impfquoten führen als praxisbasierte Impfangebote. Zudem werde die von der WHO ausgegebene Impfquote von 90 Prozent der Mädchen bis 2030 voraussichtlich nicht erreicht. Die Resultate der Studie dürfen nicht als Ergebnis eines No-Action-Szenarios missverstanden werden, betonte das Forscherteam. Es gebe zwar Fortschritte, doch die Prognosen berücksichtigen die Fortsetzung des derzeitigen Tempos bei der Umsetzung politischer Maßnahmen sowie demografische Veränderungen und den sozioökonomischen Fortschritt.