Bei den Parlamentswahlen in Spanien deutet sich im Vorfeld ein Sieg der Rechten an. Ersten Umfragen zufolge bestätigt sich das am Wahltag, doch das Ergebnis ist knapp. Bei früheren Wahlen hat es im Lauf des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosen gegeben.

Bei den Parlamentswahlen in Spanien deutet sich im Vorfeld ein Sieg der Rechten an. Ersten Umfragen zufolge bestätigt sich das am Wahltag, doch das Ergebnis ist knapp.

Bei früheren Wahlen hat es im Lauf des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosen gegeben. Spanien steuert auf einen Machtwechsel zu: Bei der vorgezogenen Parlamentswahl liegt die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo gemeinsam mit ihrem möglichen Koalitionspartner, der rechtspopulistischen Vox, den Prognosen zufolge vorn. Die PP kommt demnach auf bis zu 134 Sitze, Vox auf bis zu 48. Zusammen würden beide Parteien damit die absolute Mehrheit von 176 Sitzen im Abgeordnetenhaus überschreiten.

Advertisement

Der linke Regierungschef Pedro Sánchez wäre damit nach rund achteinhalb Jahren an der Macht abgewählt. Bei früheren Wahlen hatte es im Laufe des Wahlabends noch deutliche Verschiebungen gegenüber den Prognosezahlen gegeben. Die Sozialistische Arbeiterpartei des Ministerpräsidenten kommt laut den Medienerhebungen, die auf Vor- und Nachwahlbefragungen basieren, auf bis zu 124 Sitze. Das linke Lager aus PSOE, weiteren linken Parteien und regionalen Formationen hätte demnach keine Chance auf eine absolute Mehrheit.