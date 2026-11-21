Täglich um 19:30 Uhr sendet der MDR das Regionalmagazin Unser Land in 30 Minuten. Das Programm bietet Information und Unterhaltung für Mecklenburg-Vorpommern.

Das Regionalmagazin Unser Land in 30 Minuten ist eine fest verankerte Fernsehsendung des MDR Fernsehens. Dieses Programmformat richtet sich spezifisch an das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Sendung erfüllt einen klaren Auftrag, indem sie lokale Ereignisse und Themen aufgreift. Sie bietet den Zuschauern einen direkten Einblick in das Geschehen in der Region.

Tagesaktuelle Berichterstattung aus der Region

Die Sendung wird jeden Abend um 19:30 Uhr ausgestrahlt. Dieser feste Sendeplatz garantiert eine konstante Präsenz im Programmangebot. Die Zuschauer können sich täglich auf eine einheitliche Sendezeit verlassen. Das Format ist darauf ausgelegt, kurzweilig und verständlich zu sein. Es fasst die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammen.

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Mischung aus Information und Unterhaltung

Das Programm bietet eine bewusste Mischung aus Information und Unterhaltung. Dies unterscheidet es von reinen Nachrichtenblöcken oder Talkrunden. Die Moderation und die Reportagen gestalten die Inhalte ansprechend. Ziel ist es, die Bevölkerung im Land bei der Stange zu halten. Die Produktion deckt ein breites Spektrum an Themen ab.

Verbindendes Element für Mecklenburg-Vorpommern

Die Sendung dient als verbindendes Element für die Bewohner des Landes. Sie präsentiert Geschichten, die im Alltag relevant sind. Lokale Initiativen, Kultur und Sport finden hier Beachtung. Der MDR nutzt das Format zur lokalen Verankerung. Die Zuschauer fühlen sich durch die Inhalte angesprochen.

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Produktion durch das MDR Fernsehen

Hinter der Produktion steht das MDR Fernsehen als Fernsehanstalt. Der Mitteldeutsche Rundfunk verantwortet die inhaltliche Gestaltung. Die Redaktion arbeitet eng mit lokalen Korrespondenten zusammen. So entsteht ein authentisches Bild der Region. Die Qualität der Berichterstattung entspricht den Standards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Regelmäßiges Angebot für Zuschauer

Das wöchentlich wiederkehrende Angebot ist eine feste Größe. Die Ausstrahlung erfolgt an allen Wochentagen um dieselbe Uhrzeit. Für den Programmplaner ist dies ein strukturierender Bestandteil. Die Zuverlässigkeit der Sendezeit stärkt die Bindung an die Marke. Zuschauer planen ihre Fernsehabendgestaltung entsprechend der 19:30 Uhr-Zeit.