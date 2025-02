Programmwechsel bei 'Grill den Henssler' und 'Bares für Rares'

Die neue Staffel von 'Grill den Henssler' startet mit Promis wie Verona Pooth, Semino Rossi und Stefano Zarrella, der seine Schwägerin auf der Kochshow herausfordern wird. 'Bares für Rares' wird an einem Tag aus dem Sendeplan genommen, da die Biathlon-WM im ZDF ausgestrahlt wird.

Bald startet die neue Staffel von 'Grill den Henssler' und wieder einmal wollen sich Promis gegen den Koch Steffen Henssler beweisen. Neben Verona Pooth und Semino Rossi versucht sich auch Stefano Zarrella in der Show und sorgt damit für eine Herausforderung für seine Schwägerin. Als Content-Creator möchte er sich mit seinen Kochkünsten beweisen. 'Ich freue mich total, bin aber auch aufgeregt.

Ich bin gespannt, ob ich meine Schwägerin überzeugen kann', erklärte der 48-Jährige vorab gegenüber 'RTL'. Der Anspruch scheint hoch, denn die 48-Jährige hat eine klare Message an ihn. 'Ich möchte auch weiterhin ein Teil der Familie Zarrella sein. Nicht, dass meine Schwiegermutter nächsten Sonntag die Tür zu macht. Also streng dich an, Junge', merkt sie an. Eine humorvolle Stichelei, die sicherlich trotzdem etwas Druck ausübt. Ein Glück liegt ihm das Kochen und er begeistert seine Fans mit seinen Rezepten schon seit einiger Zeit – somit dürfte er auch bei seiner Schwägerin keine Probleme bekommen. Eine weitere beliebte TV-Show, die eine Änderung im Sendeplan durchmacht, ist 'Bares für Rares'. Eigentlich hat die Sendung einen festen Sendeplatz im ZDF. Pünktlich um 15:05 Uhr schalten die Fans ein, jedoch nicht in dieser Woche. Statt die neuesten Schätze und Antiquitäten zu begutachten und abzuschätzen, wie hoch der Wert von Schmuck, Gemälden und Co. sein könnte, sehen die Zuschauer:innen Wintersport im ZDF. Am 12. Februar 2025 läuft die Biathlon-WM, wo sonst 'Bares für Rares' seinen Platz einnimmt. Doch die Fans können aufatmen! Die große Lücke wird nur an diesem Tag hinterlassen. Am Donnerstag, 13. Februar, kommt ab 15:20 Uhr eine neue Folge der Sendung – zwar später, aber dafür muss niemand ganz auf die Unterhaltung verzichten. Gleiches gilt auch am Freitag: an Valentinstag läuft wieder die Weltmeisterschaft. Ab 16:30 Uhr kommt dann eine alte Folge von 'Bares für Rares' aus dem Jahr 2021. Somit geht es zum Glück ganz schnell wieder weiter – nur eben zu einer anderen Zeit





