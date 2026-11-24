Prime Video zeigt beim Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Borussia Dortmund das KI-Feature Progressive Actions ohne Aufpreis im Stream Prime Vision.

Prime Video setzt beim Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Borussia Dortmund erstmals ein neues Fußball-KI-Feature ein. Die Funktion mit dem Namen Progressive Actions soll live zeigen, welche Pässe eine Mannschaft tatsächlich nach vorn bringen. Der Anpfiff in London erfolgt um 21 Uhr, die Übertragung beim Streamingdienst startet bereits um 20 Uhr.

Das Feature kann nach Angaben des Streamingdienstes ohne Aufpreis genutzt werden. Es läuft im alternativen Stream Prime Vision und ist damit ein zusätzliches Angebot neben der regulären Übertragung.

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Progressive Actions zeigt Pässe und Ballbewegungen live

Progressive Actions wird im Stream Prime Vision aktiv, sobald das System einen Pass oder eine Ballbewegung erkennt, die das Spiel entscheidend voranbringt. In diesem Moment erscheint direkt auf dem Rasen eine Grafik. Sie zeigt Start und Ende der Aktion, den beteiligten Spieler und die zurückgelegte Distanz.

Nach dem Abpfiff lässt sich laut Prime Video zusätzlich erkennen, welche Profis besonders großen Einfluss auf den Spielaufbau hatten. Der Anbieter erklärt, dass damit auch Leistungen sichtbar werden sollen, die in klassischen Statistiken kaum auftauchen.

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Das System berechnet in jeder Spielphase, wie weit der Ball nach vorn bewegt wird. Dabei berücksichtigt es auch die Position auf dem Platz. Je näher ein Spieler dem gegnerischen Tor kommt, desto kürzer muss der Pass sein, damit er als progressiv zählt.

Position auf dem Platz bestimmt progressive Pässe

Je näher ein Spieler dem gegnerischen Tor kommt, desto kürzer darf ein Pass ausfallen, um als progressiv gewertet zu werden. Die Gewichtung richtet sich also nach der Zone auf dem Feld und nicht allein nach der Länge des Balls.

Prime Video begründet diese Logik mit dem engeren Platz im letzten Drittel. Dort sind erfolgreiche Vorstöße schwieriger, weshalb auch kürzere Zuspiele einen größeren Wert erhalten.

Nach Angaben des Streamingdienstes waren diese Daten bisher vor allem Trainern und Analysten zugänglich. Mit der Anzeige im Stream sollen sie nun auch die Zuschauer vor dem Bildschirm erreichen.

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Prime Video plant KI-Anzeige für alle Champions-League-Partien

Progressive Actions soll künftig bei allen Champions-League-Partien von Prime Video zum Einsatz kommen. Das neue Feature ergänzt eine Reihe bestehender Anzeigen im Stream.

Zu den bereits vorhandenen Funktionen zählen laut Prime Video Tactical Map, Momentum, Physical Insights und Player ID. Progressive Actions reiht sich damit in ein Paket aus taktischen und statistischen Einblicken ein.

Die Rechte für die Champions League besitzt der Streamingdienst noch bis Mitte 2031. Fans, die das Duell verfolgen wollen, öffnen dazu die Spielseite und wählen den Stream Prime Vision. Ein Wechsel in den Stream ist auch während der Partie jederzeit möglich.