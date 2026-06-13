Promi-Aufgebot bei USA-Auftakt: Cruise, Beckham und Co. begeistern Fans

Beim ersten Spiel der USA bei der Heim-WM gegen Paraguay versammelten sich zahlreiche Hollywood-Stars im Stadion. Tom Cruise, David Beckham und viele andere Prominente sorgten für Begeisterung.

Die USA sind Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026, und das erste Spiel der amerikanischen Nationalelf gegen Paraguay im Los Angeles Memorial Coliseum war ein echtes Spektakel.

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Tribünen tummelten sich die Superlative. 72.000 Zuschauer waren Zeugen eines denkwürdigen Abends, bei dem die USA mit 3:1 gewannen. Doch der wahre Hingucker war das Promi-Aufgebot. Hollywood-Megastar Tom Cruise, bekannt aus den Mission: Impossible-Filmen, sorgte für Gänsehautmomente, als er während der Nationalhymne The Star-Spangled Banner mit voller Inbrunst mitsang. Mit der rechten Hand auf dem Herzen und glänzenden Augen zeigte der 63-Jährige eine ungewohnt patriotische Seite.

Die Kameras fingen ihn ein, wie er lautstark jede Zeile mitskandierte. Neben ihm standen David Beckham, die englische Fußballlegende, und dessen Frau Victoria. Beckham, der wenige Stunden zuvor seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten hatte, wirkte sichtlich bewegt. Cruise hielt die Laudatio auf den ehemaligen Kapitän der Three Lions - eine seltene öffentliche Rede des Schauspielers.

Die Fans im Stadion waren elektrisiert, viele Filmstars und Sportgrößen genossen das Spektakel gemeinsam. Neben Cruise und Beckham ließen sich zahlreiche weitere Berühmtheiten blicken. Schauspielerin Sofía Vergara, bekannt aus Modern Family, und Owen Wilson, der in Komödien wie Zoolander glänzt, verfolgten das Geschehen von der Ehrenloge aus. Wilson wurde dabei gefilmt, wie er mit seinem Smartphone Fotos der jubelnden Fans machte.

Leonardo DiCaprio, der einen lässigen Baseballcap trug, unterhielt sich angeregt mit einem Begleiter. Jamie Foxx, mit einer auffälligen orangefarbenen Wollmütze, und Vince Vaughn wurden von Selfie-Jägern umringt. Halle Berry, die Oskarpreisträgerin, winkte den Zuschauern zu. Auch Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar, sechsmaliger NBA-Meister, ließ sich das Spiel nicht entgehen.

Paris Hilton trug stolz das rot-weiß gestreifte US-Trikot und feuerte die Mannschaft an. NFL-Quarterback Jaxson Dart von den New York Giants war ebenso anwesend. Die Mischung aus Hollywood und Sport sorgte für eine einzigartige Atmosphäre. Schauspieler Jason Sudeikis, bekannt aus Ted Lasso, hielt eine emotionale Eröffnungsrede, in der er die 48 teilnehmenden Nationen willkommen hieß.

Anschließend trat Sängerin Katy Perry auf und heizte die Menge mit ihrem Hit Firework ein. Der Abend war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern eine Hommage an die amerikanische Popkultur. Die USA starteten mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier, doch die Schlagzeilen gehörten den Stars auf den Rängen. Tom Cruises innige Hymnen-Darbietung wurde in den sozialen Medien tausendfach geteilt.

Viele Fans sahen darin einen symbolischen Moment der nationalen Einheit. Beckhams Anwesenheit unterstrich die globale Bedeutung des Turniers. Die Stimmung im Stadion war ausgelassen, alle feierten gemeinsam den Fußball. Die USA haben mit diesem Auftakt ein starkes Zeichen gesetzt: Die WM 2026 wird nicht nur sportlich, sondern auch glamourös.

Die nächsten Spiele versprechen weitere Überraschungen - vielleicht taucht dann auch ein anderer Megastar wie Beyoncé oder Brad Pitt auf. Die Welt schaut auf die USA, und die Stars sind bereit, ihre Leidenschaft zu zeigen





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