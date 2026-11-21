Steven Gätjen gewinnt die Promi Padel WM im Team Garnier nach einem umkämpften Finale. Tommi Schmitt fiel krank aus, Gätjen sprang ein und triumphierte.

Der Samstagabend bei ProSieben war eine echte sportliche Herausforderung für alle Beteiligten. Bei der Promi Padel WM in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen kämpften insgesamt 20 Prominente um den Titel. Der Moderator Steven Gätjen (54) hatte dabei gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen.

Steven Gätjen als Ersatzspieler im Team Garnier

Steven Gätjen führte nicht nur als Moderator durch das Live-Event, sondern stand auch selbst auf dem Court. Ursprünglich sollte der Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (37) zusammen mit dem TikToker Aditotoro (27) im Team Garnier antreten. Kurzfristig sagte Schmitt jedoch wegen einer Erkrankung ab. Als Ersatz für ihn kam Steven Gätjen ins Team, der das Turnier bereits aus dem Vorjahr kannte.

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In der vergangenen Saison ersetzte Gätjen seinerzeit den Fußballstar Mats Hummels (37). Damals gelang Gätjen gemeinsam mit Mischa Zverev (39) der Sprung ins Finale. Gätjen versprach Aditotoro anlässlich seines Einsatzes, seinen verletzten Kollegen würdig zu vertreten. Die Erwartungen an sein sportliches Engagement waren somit hoch und die mediale Aufmerksamkeit entsprechend groß.

Umfangreiche Spielberichte und taktische Anpassungen

Das erste Duell des Teams Garnier gegen das Team HanseMerkur verlief zunächst nicht nach Plan. Die Gegner Laura Siegemund (38) und Laura Ludwig (40) aus dem Team HanseMerkur setzten sich deutlich durch. Das Endresultat von 7:5 gab Gätjen Anlass zu einer trockenen, selbstironischen Kommentar. Er gestand ein, dass er genau in dieser Art von Start nicht gedacht habe, die ersten Punkte direkt zu verlieren.

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Für die weiteren Partien erhielt das Team Garnier jedoch einen kleinen mentalen Vorteil. Der erkrankte Tommi Schmitt hatte zuvor einen Glücksbringer von Aditotoro erhalten. Aditotoro strich den Namen "Tommi" auf Gätjens Trikot durch und schrieb stattdessen "Schtevän" drauf. Gätjen fragte grinsend nach der korrekten Schreibweise seines Namens, doch diese kleine Änderung schien die Stimmung zu kippen.

Beim Begriff "Golden Point" verwandelte "Schtevän" einen entscheidenden Ball zum Sieg. Diese taktische oder auch mentale Anpassung erwies sich als entscheidend für den weiteren Verlauf des Turniers. Die Spieler des Teams Garnier sammelten nun Punkte und konnten die Rückstände im Turnierverlauf erfolgreich ausgleichen.

Finale Begegnung und Reaktionen der Beteiligten

Das letzte Match des Abends wurde von Co-Moderator und Comedian Jerry Vsan (30) bestritten. Er lieferte sich gegen Ex-Profi Christoph Kramer (35) und den Fußballer Marc Rzatkowski (36) einen spannenden Kampf. Jerry Vsan sicherte sich mit seinem Teamkollegen Leitner am Ende den Titel des "Padel City Cup". Das Endergebnis lag bei 10:7 für das Team Garnier.

Dieser Sieg sorgte insbesondere bei Mats Hummels für große Freude. Der Fußballstar hatte im Vorjahr auf die Hilfe Gätjens vertraut. Nach dem Titelgewinn äußerte Hummels erfreut, dass er sich jetzt für das kommende Jahr keine Kommentare von Christoph Kramer mehr anhören müsse. Die Promi Padel WM endete somit für das Team Garnier mit dem verdienten Titelgewinn.