Schon die erste Ausgabe von ProSiebens 'Promi Padel WM' hat nur unspektakuläre Quoten eingefahren, jetzt sah es noch einmal schlechter aus. Weniger als eine halbe Million Menschen sahen zu, für andere Private lief es besser.

ProSieben hat am Samstagabend die zweite Ausgabe seiner"Promi Padel WM" ausgestrahlt. Und wenn man beim Sender gehofft hatte, die doch eher unspektakulären Quoten des Vorjahres steigern zu können, wird man nun enttäuscht sein.

Reichweiten und Marktanteile sind im Gegenteil nämlich noch gesunken. Lediglich 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Samstagabend im Durchschnitt bei der XXL-Show mit dabei. Das waren nochmal 120.000 weniger als vor einem Jahr. Besonders bitter ist der Absturz beim jungen Publikum: Die 200.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, die an diesem Samstag einschalteten, sorgten im Schnitt nur noch für 7,9 Prozent Marktanteil.

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Damit lag die"Promi Padel WM" zwar über dem ProSieben-Senderschnitt, der liegt aktuell aber auch auf einem besonders niedrigen Niveau. Und für eine Samstagabendshow gelten andere Ansprüche. ProSieben musste sich damit am Samstag jedenfalls gleich einer ganzen Reihe anderer Sender geschlagen geben. Sat.1 kam mit dem 16 Jahre alten Film"R.E.

D. - Älter, Härter, Besser.

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" auf 220.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Vox erzielte mit"Pearl Harbor" die gleiche Reichweite und 8,2 Prozent. Während Vox insgesamt jedoch nur auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, konnte man sich bei Sat.1 über eine sehr hohe Reichweite freuen: 1,23 Millionen Menschen sahen zu.

Der erfolgreichste Spielfilm beim jungen Publikum lief jedoch bei RTL:"Harry Potter und der Halbblutprinz" erreichte dort 370.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach sehr guten 13,0 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 940.000, RTL lag hier also recht klar hinter Sat.1, damit wird man in Köln angesichts der Werte in der Zielgruppe aber gut leben können. Hinzu kommt, dass"Harry Potter" auch in der erweiterten Zielgruppe sehr gute 9,3 Prozent holte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.16; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/zahlenzentrale/108653/promi_padel_wm_tut_sich_mit_zweiter_ausgabe_schwerer/