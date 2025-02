Promille-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Wagen brennt in Ottenzell aus

Ein 62-jähriger Autofahrer verursachte in Grafenwiesen einen Unfall, flüchtete und endete schließlich mit einem brennenden Wagen in Ottenzell. Die Polizei nahm den Mann fest.

Am späten Samstagabend ereignete sich in Grafenwiesen ein Unfall , bei dem ein 62-jähriger Auto fahrer den Gegenverkehr streifte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro. Anstatt anhaltend, flüchte te der Mann. Der geschädigte Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer konnten ihn zunächst stoppen, doch dem Unfall verursacher gelang erneut die Flucht – diesmal über einen Straßengraben. Dabei wurde der Unterboden seines Fahrzeugs beschädigt.

Seine riskante Fahrt endete schließlich in Ottenzell, als sein Motorraum Feuer fing. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Da die Beamten Alkoholgeruch bei ihm feststellten, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Den 62-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht





