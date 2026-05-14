Promille-Grenze in Bundesliga und 2. Liga: Wie viel darf ein Fan trinken?

Die Bundesliga und die 2. Liga stehen vor dem Saisonfinale mit über 500.000 Zuschauern in den Stadien. Während die Bundesliga-Klubs mit fünf festen Alkoholgrenzen aufwarten, gibt es acht in der 2. Liga. Einige Vereine, wie Nürnberg und Stuttgart, sind am strengsten, während andere, wie Paderborn und Fürth, toleranter. Die Promille-Grenze von 1,6 gilt in der 1. Liga, 1,0 in der 2. Liga und 0,8 in der 2. Liga. Die Messungen werden meist per Stichprobe durchgeführt. Ein auffälliger Fan kann pusten oder direkt abgewiesen werden, wenn klare Trunkenheitsanzeichen vorliegen. Wer eine Gefahr für sich oder andere darstellt, fliegt, egal ob mit oder ohne festgelegte Promille-Grenze.

In der Bundesliga und der 2. Liga stehen vor dem Saisonfinale über 500.000 Zuschauer in den Stadien. Während die Bundesliga -Klubs mit fünf festen Alkohol grenzen aufwarten, gibt es acht in der 2.

Liga. Einige Vereine, wie Nürnberg und Stuttgart, sind am strengsten, während andere, wie Paderborn und Fürth, toleranter. Die Promille-Grenze von 1,6 gilt in der 1. Liga, 1,0 in der 2.

Liga und 0,8 in der 2. Liga. Die Messungen werden meist per Stichprobe durchgeführt. Ein auffälliger Fan kann pusten oder direkt abgewiesen werden, wenn klare Trunkenheitsanzeichen vorliegen.

Wer eine Gefahr für sich oder andere darstellt, fliegt, egal ob mit oder ohne festgelegte Promille-Grenze





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