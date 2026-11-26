Die sechste Staffel von Prominent Getrennt - Die Villa der Verflossenen startet 2027 auf RTL+. Ex-Paare treten im Wettbewerb an. Details zu Kandidaten und Startdatum stehen noch aus.

Die sechste Staffel der beliebten RTL+ - Realityshow "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" ist offiziell für das Jahr 2027 angekündigt. Die beliebte Formatserie kehrt mit einem neuen Wettbewerb zurück, der alte Gefühle, offene Rechnungen und beträchtliches Streitpotenzial verspricht. In dieser neuen Runde müssen prominente Ex-Paare erneut gemeinsam antreten, obwohl ihre romantischen Beziehungen längst gescheitert sind. Der Sender und die Produktionsfirma bereiten das Format für ein neues Publikum vor, wobei die Spannung zwischen den Teilnehmern im Mittelpunkt steht.

Das Konzept der sechsten Staffel

Bei "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" treffen ehemalige Liebespaare aufeinander, die inzwischen getrennte Wege gegangen sind. Gemeinsam ziehen sie in die "Villa der Verflossenen" ein, wo sie sich nicht nur mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen müssen, sondern auch mit den anderen Ex-Paaren interagieren. Die Produktion setzt dabei auf die Dynamik gescheiterter Beziehungen, die im geschützten Raum der Villa neu belebt werden. Die Teilnehmer sind gezwungen, ihre Emotionen zu kontrollieren, während sie in den Wettbewerb starten.

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In verschiedenen Challenges sind Teamwork, Geschick und starke Nerven gefragt, um im Kampf gegen die anderen Teams zu bestehen. Obwohl die Beziehungen der Paare gescheitert sind, müssen die Ex-Partner eng zusammenarbeiten, um sich im Wettbewerb durchzusetzen. Diese Struktur sorgt dafür, dass alte Konflikte schnell wieder aufflammen können, während sich die Kandidaten gleichzeitig neuen und oft überraschenden Herausforderungen stellen müssen. Die Spannung resultiert aus der Zwangsläufigkeit der Zusammenarbeit trotz persönlicher Differenzen.

Preisgeld und wirtschaftliche Aspekte

In den vergangenen Staffeln der Serie ging es für die Paare um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Diese Summe bildete einen wesentlichen Anreiz für die Teilnahme und erhöhte den Druck in den Challenges. Ob die Gewinnsumme auch in der sechsten Staffel im Jahr 2027 gleich bleibt, ist bislang nicht offiziell bekannt gegeben worden. Die Finanzierung und die Prämienstruktur bleiben bis zur offiziellen Ankündigung der details vertraulich. Interessenten und Zuschauer müssen daher mit möglichen Anpassungen rechnen, auch wenn das Grundgerüst des Wettbewerbs erhalten bleibt.

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Kandidaten und Ausstrahlungsplan

Eine konkrete Liste der teilnehmenden Kandidaten für die sechste Staffel steht bislang noch nicht fest. Auch die Anzahl der Folgen und der genaue Ausstrahlungsplan wurden bisher nicht veröffentlicht. Der Sender hält die Informationen über die prominenten Ex-Paare streng geheim, um die Überraschung für die Zuschauer zu bewahren. Sobald Details bekannt werden, wird erwartet, dass der Streamingdienst RTL+ als zentrale Plattform dienen wird. Die exclusiv bei RTL+ veröffentlichten Inhalte, mit Ausnahme der ersten Staffel, definieren das moderne Konsumverhalten des Formats.

Ob die sechste Staffel ebenfalls exklusiv beim Streamingdienst startet und wann die neuen Folgen im Jahr 2027 verfügbar sein werden, ist noch offen. Der Sender arbeitet intensiv an einem Release-Kalender, der den Fans einen nahtlosen Zugang zum Content bieten soll. Bis zur finalen Bestätigung der Termine bleiben viele Fragen zur genauen Umsetzung des Formats offen. Die Neugier auf die Rückkehr der Serie ist jedoch bereits jetzt groß, da die Mixtur aus Konflikten und Unterhaltung beim Publikum gut ankommt.

Wettbewerbsdynamik und Zukunft

Die sechste Staffel verspricht eine Intensivierung der bisherigen Mechanismen. Die Teilnehmer müssen lernen, mit der Unausweichlichkeit ihrer gemeinsamen Vergangenheit umzugehen, während sie versuchen, den Wettbewerb zu dominieren. Die Challenges dienen dabei als Katalysator für emotionale Ausbrüche und unerwartete Versöhnungsversuche. Die Produktion nutzt diese Dynamik, um unterhaltsame Momente zu schaffen, die über den reinen Wettbewerb hinausgehen. Für die Fans ist es eine Chance, eine neue Seite der Prominenz zu sehen, die oft in den Medien nicht gezeigt wird.