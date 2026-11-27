Joelina Karabas äußert sich zum gemeinsamen Fernsehauftritt von Danni Büchner und Jada. Gegenüber Promiflash verrät sie, was sie davon hält.

den Vortritt. Die machen das ganz gut. Zeigen sich tapfer, sind sehr stark, wie man in den Spielen sieht und können auch zusammen gut abliefern"das Mutter-Tochter-Gespann.

Die Flugbegleiterin scheint die Frage, ob sie selbst gerne gemeinsam mit ihrer Mama angetreten wäre, also gelassen zu nehmen. Stattdessen steht sie den beiden bei ihrem gemeinsamen TV-Abenteuer unterstützend zur Seite. weitere Auftritte im Reality-TV aber nicht. Bei der Auswahl künftiger Projekte möchte sie jedoch genau hinschauen.

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"Wenn es ein Format ist, was passen würde, wo ich mich mit identifizieren kann, schon. Ansonsten halte ich mich da zurück"verfolgt neben ihrer Fernsehkarriere noch andere berufliche Ziele.