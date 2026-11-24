Zehn Jahre Freundschaft und dann diese Stimme: Thorsten Legats Nominierung trifft Danni Büchner und Tochter Jada hart.

" wird es ernst: In der dritten Folge der Realityshow steht die erste Nominierung an. Dabei müssen die Eltern ein Familienduo wählen, ohne dass ihre Kinder davon wissen.

Ausgerechnet Jada kann das kaum glauben.

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"10 Jahre Freundschaft! ", ruft sie fassungslos. Tatsächlich bekommt das Mutter-Tochter-Duo am Ende die meisten Stimmen – deswegen werden sie ins Exit-Spiel geschickt. Das bedeutet allerdings nicht automatisch das Aus der beiden: Im Spiel werden sie gegen ein anderes Team antreten, das in naher Zukunft ebenfalls von den anderen rausgewählt wird.

Danni weiß allerdings schon genau, wen sie sich als Gegner wünscht.

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"Ich möchte die Legats in der Exit-Challenge schlagen", kündigt die Auswanderin kämpferisch an. Thorsten scheint Jadas Entsetzen eher mit Humor zu nehmen. Über Dannis Reaktion sagt der ehemalige Fußballprofi nur: "Danni ist der Himmel auf den Kopf gefallen.

" Doch er ist nicht der Einzige, der Mutter und Tochter auf dem Zettel hat. Auch Eva-Maria Herz und Michael Klotz senior stimmen für das Duo. Eva-Maria erklärt ihre Entscheidung damit, dass die beiden "zu viel im Bett liegen", was Danni absolut nicht verstehen kann. Michael geht die Nominierung anders an.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund und zerreißt sie vor den anderen: "Danni, du bist 'ne kleine Zicke und 'ne Schrulle. So schrulliges Verhalten, das finde ich total abartig. Das ist meine Meinung.

" Zu diesem Schluss ist er hauptsächlich nach dem letzten Spiel gekommen: Dort gerieten die Büchners und Michael heftig aneinander, als er einige Für Jada ist vor allem Thorstens Stimme ein harter Schlag. Mit ihrem Ausruf spielt sie darauf an, dass ihre Familie und der Sportler schon seit zehn Jahren befreundet sind. Auch bei den anderen Kandidaten entscheiden persönliche Eindrücke über die Stimmen.

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Danni selbst nominiert Kathrin und' Vater wählte ebenfalls Anya und ihre Mama, da er sie in der Gruppe am unsympathischsten findet. Anyas Mama wählt ebenfalls die Büchners: Anya, Nico Legat und Micha Klotz und ihre Eltern haben allesamt eine Allianz gebildet. Wie bewertet ihr Michaels Sprüche über Danni bei der Nominierung?