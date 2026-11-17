RTL+ startet am 10. November 2026 die Reality-Show Prominent verwandt. Sieben Familien-Duos kämpfen in Südafrika um bis zu 100.000 Euro. Neue Teams stoßen später hinzu.

Die Fernsehsendung "Prominent verwandt" startet am 10. November 2026 auf dem Streaming-Dienst RTL+. In einer Villa in Südafrika treten sieben bekannte Familien-Duos gegeneinander an. Das Ziel ist es, die Herausforderungen als Team zu meistern und dabei die eigenen Beziehungen zu testen. Der Hauptgewinn für die erfolgreiche Familie beträgt bis zu 100.000 Euro.

Struktur der Wettbewerbsrunden

Die Teilnehmer müssen sich in verschiedenen Spielformen beweisen. Bei den Familienspielen geht es darum, sich vor einer möglichen Nominierung zu schützen. Diese Spiele dienen also primär dem Erhalt der Teilnahme an der Show. Im Gegensatz dazu steht die Gewinnsumme bei den Gruppenspielen hier wird direkt um das Preisgeld gespielt.

Also read NFL-Saison 2026: RTL, Sky und RTL+ zeigen alle Spiele live im TV

Die emotionale Belastung steigt während der sogenannten Familienzeit. In diesem Segment setzen sich Eltern und Kinder intensiv mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit auseinander. Dabei kommen nicht nur schöne Erinnerungen zur Sprache, sondern auch alte Verletzungen und ungelöste Konflikte. Diese offenen Aussprachen sollen die Dynamik zwischen den Familienmitgliedern belasten.

Cast-Erweiterung und neue Teams

Neben den sieben Starter-Teams hat RTL zwei Nachrücker-Teams bekanntgegeben. Diese werden im weiteren Verlauf der Staffel zu den bestehenden Kandidaten stoßen. Marwin Klute tritt zusammen mit seiner Mutter an. Ebenso nimmt Beverly Cotman gemeinsam mit ihrer eigenen Mutter am Wettbewerb teil.

Advertisement

Die Natur der Beziehungen variiert stark zwischen den einzelnen Duos. Während einige Teilnehmer bereits eng miteinander verbunden sind, versuchen andere nach längeren Kontaktabbrüchen wieder zueinanderzufinden. Andere Familien durchliefen bereits schwierige Phasen vor der Teilnahme an der Produktion. Dies verspricht emotionale TV-Momente und den einen oder anderen Familienkrach.

Verlauf und Ausstrahlungsplan

Die erste Folge der Realityshow wurde am 10. November 2026 veröffentlicht. Seitdem erscheint wöchentlich eine neue Episode. Die Ausstrahlung erfolgt immer dienstags ab 0 Uhr. Die Staffel umfasst insgesamt elf Folgen. Dieser Umfang beinhaltet auch eine abschließende Reunion-Sendung.

Dieses Wiedersehen ist für den 19. Januar 2027 terminiert. An diesem Tag wird die endgültige Gewinnerfamilie gekürt. Der Wettbewerb findet vollständig in einer Villa in Südafrika statt. Die isolierte Umgebung soll die Intensität der Konfrontationen zwischen den Familienmitgliedern weiter erhöhen.