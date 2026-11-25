In der RTL-Show Prominent verwandt eskaliert die Spannung zwischen Thorsten und Nico Legat. Während eines Spiels verliert Thorsten die Nerven, während Nico einräumt, sich in Anwesenheit seines Vaters noch immer unwohl zu fühlen und alte Muster der Unterdrückung nicht loslassen zu können.

Bei „Prominent verwandt“ stellen sich Thorsten und Nico Legat nicht nur gemeinsamen Herausforderungen, sondern auch ihrer schwierigen Vergangenheit. Wie schnell die Stimmung zwischen den beiden kippen kann, zeigt sich ausgerechnet während eines Spiels.

Plötzlich wird der Ton rauer und Thorsten verliert völlig die Nerven. Wie heftig der ehemalige Fußballprofi dabei ausrastet, zeigt das Video.steckt offenbar deutlich mehr. Bei „Prominent verwandt” gibt Nico offen zu, dass er sich in der Gegenwart seines Vaters noch immer nicht vollkommen frei fühlt. Wozu dienen die bevorzugten Quellen bei Google?

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„So wie er denkt, dass ich perfekt bin und das ist halt einfach falsch“, findet er und stellt klar:Besonders schwer fällt es Nico, Thorsten offen zu widersprechen. „Ich weiß einfach, was passieren kann, wenn ich vorlaut werde oder mal meine Meinung sage und davor habe ich auch schon sehr Angst“ , gibt er zu. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit scheinen Nico bis heute zu beschäftigen.

„Wenn du dein ganzes Leben lang so unterdrückt wirst und richtig Angst hast vor dem Menschen“, falle es ihm schwer, aus diesen alten Mustern auszubrechen. Doch dann zeigt sich: Nicht nur Nico hat Sorge vor einer Konfrontation. Auch Thorsten beschreibt die Beziehung zu seinem Sohn überraschend ähnlich – allerdings aus einer völlig anderen Perspektive.

„Prominent verwandt“ läuft seit dem 10. November 2026 auf RTL+. Neue Folgen gibt es immer dienstags ab 0 Uhr.

„Ich habe Angst mit ihm zu sprechen, weil er so aufbrausend ist. “ Dabei wünsche er sich eigentlich ein Gespräch mit seinem Sohn. „Ich würde gerne mit ihm sprechen, aber ich glaube, das geht rein und wieder raus“, stellt er klar. Damit wird bei „Prominent verwandt“ deutlich: Die Spannungen zwischen Vater und Sohn sitzen tief.

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Während Nico Angst davor hat, offen seine Meinung zu sagen, fürchtet Thorsten wiederum Nicos Reaktion auf ein klärendes Gespräch. Ob es den beiden gelingt, aufeinander zuzugehen, bleibt abzuwarten.