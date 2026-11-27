Für Daniela Büchner ging Thorsten Legats Taktik zu weit. Promiflash erklärt sie jetzt ihre Sicht auf den bitteren Showkonflikt.

-Interview sprach die Realitydarstellerin jetzt über die Exit-Nominierung, die für sie eine große Enttäuschung darstellte. gespielt. Dabei hatte der ehemalige Fußballprofi die fünffache Mutter zuvor noch als eine Art "Ersatzmama" für Nico bezeichnet.

Für strategische Entscheidungen hat Danni grundsätzlich durchaus Verständnis: "Am Ende des Tages ist es eine Gameshow und ich verstehe durchaus, dass dort taktisch gespielt wird.

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" In diesem Fall sei für sie jedoch eine Grenze überschritten worden. "Für mich gibt es allerdings einen Unterschied zwischen einer Spielstrategie und Dingen, die meiner Meinung nach über das eigentliche Spiel hinausgehen"vor der gemeinsamen Show sprach Danni. Offenbar war die Verbindung zwischen den beiden weniger eng, als es nach außen möglicherweise gewirkt hatte.