Prominente Fans bei Lions vs. Patriots in der Allianz Arena

Prominente wie Jamal Musiala, Thomas Bach und Bayern-Chefs waren beim NFL-Spiel in der Allianz Arena anwesend und unterhielten sich mit Stars.

Bei dem Football-Spektakel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in der Allianz Arena trafen sich zahlreiche prominente Gäste an der Seitenlinie. Diese hohe Präsenz von Berühmtheiten aus dem Sport und der Wirtschaft sorgte für besondere Aufmerksamkeit im deutschen Stadion.

Prominente Begegnungen und Star-Kontakte

Der DFB-Star Jamal Musiala, aktuell 23 Jahre alt und sich noch im Aufbau-Training nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel befindend, traf vor Beginn des NFL-Events auf dem Spielfeldrand. Er begrüßte dort den deutschen Lions-Star Amon-Ra St. Brown, der 27 Jahre alt ist. Beide posierten gemeinsam für die Kameras und nutzten dabei die typische M-Jubelgeste des deutschen Fußball-Nationalspielers. Anschließend verabschiedete sich St. Brown mit einem Küsschen bei seiner Verlobten Brooklyn Adams, die 26 Jahre alt ist, bevor er zum Aufwärmen auf das Feld ging.

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Auch der ehemalige IOC-Präsident Dr. Thomas Bach, 72 Jahre alt, nutzte den Anlass für networking. Knapp eine halbe Stunde vor dem Kickoff plauderte er in der Promi-Zone am Spielfeldrand mit mehreren hochrangigen Persönlichkeiten. Zu den Gesprächspartnern zählten der NFL-Commissioner Roger Goodell (67), Mathias Döpfner (62), der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE, sowie Claudius Senst (40), Head of Publishing und Vorstand bei Axel Springer. Zudem war der Ex-Bodybuilder John Brown (71) anwesend, der der Vater von Amon-Ra St. Brown ist.

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Einblicke in die Führungsriege des FC Bayern

Zwei Bosse des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München waren ebenfalls vor Ort. Vorstands-Chef Jan-Christian Dreesen, 59 Jahre alt, und Rouven Kasper, 44 Jahre alt, schauten in ihrem Heim-Stadion vorbei. Zuerst kam es zu einem kurzen Plausch mit der RTL-Programmchefin Inga Leschek, die 49 Jahre alt ist. Danach tauschten sich die Vorstandschefs mit NFL-Boss Goodell aus, wobei das Händeschütteln neben der XXL-Bank der Lions stattfand.

Unterhaltung und mediale Einbettung des Events

Die Unterhaltung auf dem Platz wurde durch DJ Ötzi, 55 Jahre alt, gesichert, der auf dem Rasen den Hit "Sweet Caroline" aufführte. Parallel dazu wurde das Geschehen medial intensiv begleitet. Der Rio-Held Mats Hummels, 37 Jahre alt, stand währenddessen für das Sender RTL am Experten-Tisch und analysierte das Spielgeschehen aus der Perspektive eines Sportjournalisten. Diese Mischung aus hohen Besuchern, sportlichen Highlights und musikalischer Untermalung sorgte für eine besondere Atmosphäre in München.