Prominente treten in schnellsten Elektrorennwagen gegeneinander an

11 Prominente, darunter Sergio Agüero und Brooklyn Peltz Beckham, messen sich am 5. und 6. März bei den „Evo Sessions“ in den schnellsten Elektrorennwagen der Welt. Die Veranstaltung findet auf einer Variante des Grand-Prix-Kurses in Miami statt.

Das Ziel der „Evo Sessions“ am 5. und 6. März ist es, 11 Prominente in den schnellsten Elektrorennwagen der Welt gegeneinander anzutreten. Die Wagen beschleunigen in nur 1,82 Sekunden von 0 auf 100 km/h – und die Zuschauer können live dabei sein! Unter Anleitung von Formel-E-Weltmeister Pascal Wehrlein (30) wird Sergio Agüero auf einer Variante des Grand-Prix-Kurses in Miami seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Vor dem Event erwartet ihn ein intensives Coaching.

Seine Entwicklung können Fans auf den Social-Media-Kanälen der Formel E und Porsche verfolgen. Zu den weiteren Teilnehmern zählen: Brooklyn Peltz Beckham (Unternehmer und Sohn von David Beckham und Victoria Beckham), Cleo Abram (Tech-Influencerin), Lucien Laviscount (Schauspieler, bekannt aus Emily in Paris), Emelia Hartford (Influencerin und Moderatorin) sowie Tiktok-Star Vinnie Hacker und der „Harry Potter“-Schauspieler Agüero äußerte sich vor dem Event: „Das ist eine absolut verrückte Geschichte: vom Fußballer zum Rennfahrer in einem der schnellsten Boliden der Welt“. Weiterhin erklärte er: „Ich will auf dem Weg nach Miami so viel wie möglich lernen und dort die Farben des Teams bestmöglich repräsentieren.“Teamchef Florian Modlinger: „Einen Nicht-Motorsportler in so kurzer Zeit für solch eine Herausforderung auszubilden, das ist eine Riesenaufgabe für uns als Team, aber auch für ihn als Sportler“ Modlinger fügte hinzu: „Das Projekt ist verrückt, aber auch spannend und sicherlich innovativ.“ Der Miami E-Prix findet am 12. April statt. Der deutsche Sender DF1 zeigt auch diese Saison ALLE 16 Rennen und Qualifyings der Formel E im Free-TV und im Livestream auf df1.de.





