Viele Promis sind im WM-Fieber und drücken Deutschland die Daumen. Sie setzen auf die deutsche Mannschaft oder auf spezielle Teams. Die ehemalige Eiskunstläuferin Kati Witt (60) verfolgt die WM zu Hause vor dem Fernseher, aber verschläft oft bis zur Halbzeit. Die TV-Moderatorin Andrea Kaiser (44) fiebern mit Deutschland mit, aber gemeinsam im Hotel. Sie moderiert das DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring. Giovanni Zarrella (48) bleibt seiner Fußball-Liebe treu und drückt Italien bei der nächsten Weltmeisterschaft die Daumen. Tina Ruland (59) hat sich bei dieser WM ein Überraschungsteam ausgesucht: Kap Verde. Der Torwart hat sie beeindruckt, wie er jeden Ball gehalten hat.

Heute Abend spielt Deutschland im zweiten WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste . Viele Promis drücken Deutschland die Daumen, während andere auf ihre zweite Heimat oder spezielle Teams setzen.

Ex-Bahnradsportlerin Kristina Vogel (35) schaut das Spiel entspannt zu, aber mit sportlichem Ehrgeiz. Sie macht mit Freunden ein eigenes Tippspiel und tippt gemeinsam mit ihrem Mann.

Allerdings liegt sie leider nicht so gut. Kristina Vogel und ihr Mann Michael feiern im Juli ihren ersten Hochzeitstag. Die ehemalige Eiskunstläuferin Kati Witt (60) verfolgt die WM zu Hause vor dem Fernseher, aber verschläft oft bis zur Halbzeit. Sie holt dann morgens die Nachrichten nach.

Einen Weltmeister-Tipp gibt sie nicht ab. Die TV-Moderatorin Andrea Kaiser (44) fiebern mit Deutschland mit, aber gemeinsam im Hotel. Sie moderiert das DTM-Rennwochenende auf dem Lausitzring. Andrea Kaiser kennt sich mit Ballsport aus und wird künftig das Handball-Gesicht von ProSiebenSat.1 sein.

Giovanni Zarrella (48) bleibt seiner Fußball-Liebe treu und drückt Italien bei der nächsten Weltmeisterschaft die Daumen. Tina Ruland (59) hat sich bei dieser WM ein Überraschungsteam ausgesucht: Kap Verde. Der Torwart hat sie beeindruckt, wie er jeden Ball gehalten hat. Heute Abend zählt für viele Promis nur eins: Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Vielleicht wird ausgerechnet in diesem Spiel der nächste WM-Held geboren





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