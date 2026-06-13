Promis in der Knicks-Fanszene: Rechte und Pflichten

Die New York Knicks stehen vor Spiel 5 der NBA-Finals und viele Fans sind hin- und hergerissen. Ein Sieg würde den ersten Titel seit 1973 bedeuten. Aber nicht nur die Fans haben Interesse an einem Titel. Auch einige Promis hoffen auf eine Einladung in die Promi-Reihe Courtside.

Viele Fans der New York Knicks sind vor Spiel 5 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs hin- und hergerissen. Ein Sieg am Sonntag würde den ersten Titel seit 1973 bedeuten.

Eine 53-jährige Durststrecke voller Leiden, Lästereien und Liederlichkeiten würde zu Ende gehen. Gleichzeitig wäre der Triumph im eigenen Madison Square Garden umso süßer. Das wäre dann in einem möglichen Spiel 6. Alle - bis auf einen ausgewählten Kreis aus sechs bis acht Super-Promis.

Die werden von den Betreibern des Madison Square Garden persönlich eingeladen und in die Promi-Reihe Courtside gesetzt. Mit der Einladung kommen Rechte. Wie der Zutritt zur legendären Suite 200, in der sich andere Promis tummeln und Gourmet-Speisen genießen. Oder die Benutzung eines privaten Aufzugs.

Aber die Einladung kommt auch mit Pflichten. Eine ungeschriebene Regel besagt, dass der Promi bis zum Spielende bleiben muss. Egal, ob die Partie bis zur Schlusssirene spannend oder schon nach drei Vierteln entschieden ist. Davon kann man ein Lied singen.

Das Model Emily Ratajkowski verließ 2023 die Promi-Reihe zu früh - und wurde nie wieder eingeladen. Zudem müssen sich die eingeladenen Promis anständig kleiden, um jederzeit auf dem Videowürfel präsentiert werden zu können.

Außerdem müssen sie Knicks-Fans sein. Und dürfen die Führung des Vereins nicht kritisieren. Trades, neuer Trainer, Draft-Picks - wer sich darüber negativ äußert, ist raus. Passiert ist das dem Schauspieler Ethan Hawke.

Der hatte 2012 in einer Talkshow die Trennung vom damaligen Trainer Mike D'Antoni infrage gestellt - und muss seitdem seine Besuche im Madison Square Garden aus eigener Tasche bezahlen. Die Regeln stören Promis wie Timothée Chalamet und Ben Stiller oder Chris Rock überhaupt nicht. Sie hoffen auf den Titel für ihre Knicks. Aber vielleicht auch ein bisschen auf eine Einladung zu Spiel 6





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