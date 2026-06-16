Promis müssen für ihre Skandale büßen: Drehstart für 'Das große Promi-Büßen'

Die fünfte Staffel von 'Das große Promi-Büßen' startet im Herbst auf Joyn. Zehn Promis müssen sich am österreichischen Erzberg einer schonungslosen Abrechnung stellen. Im Beichtstuhl müssen sie sich ihren Fehltritten stellen. Kult-Drag-Queen Aleks Petrovic muss sich für seine frauenfeindlichen Sprüche verantworten. Auch andere Promis wie Eike Immel, Raffaela Raab, Sahel und Nadja Großmann müssen für ihre Verfehlungen büßen.

Nach einer Pause, die wie eine Ewigkeit erschien, kehren die Prominenten, die in der Vergangenheit für Skandale gesorgt haben, zurück. Sie müssen sich nun den Konsequenzen ihrer Handlungen stellen, denn die fünfte Staffel von 'Das große Promi-Büßen ' startet im Herbst auf Joyn.

Zehn Promis werden sich am österreichischen Erzberg einer schonungslosen Abrechnung stellen müssen. Die friedliche Bergkulisse wird erneut zum Schauplatz großer Geständnisse, bitterer Tränen und knallharter Konfrontationen. Im berüchtigten Beichtstuhl müssen sich die Kandidaten ihren Fehltritten stellen. Wegducken ist unmöglich





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