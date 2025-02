Promis Unter Palmen 2025: Alle Infos zur neuen Staffel

Die dritte Staffel der beliebten Show 'Promis unter Palmen' kehrt nach vierjähriger Pause zurück. Erfahre hier alles über Kandidaten, Sendetermine, TV-Übertragung, Live-Stream und mehr!

Nach vierjähriger Pause kehrt die beliebte Show „Promis unter Palmen” zurück. Sat.1 strahlt die dritte Staffel ab Montag, 17. Februar 2025, aus. Die neuen Folgen werden immer montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Bei Joyn sind die Folgen bereits eine Woche vorab verfügbar. Die dritte Staffel umfasst insgesamt acht Folgen, das Finale findet am Montag, 7. April 2025, im Free-TV statt. Die Streaming -Plattform Joyn zeigt das Finale bereits eine Woche früher am 31. März 2025.

Die ersten Folgen sind ab dem 10. Februar 2025 bei Joyn und ab dem 17. Februar 2025 im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Die weiteren Episoden folgen im wöchentlichen Rhythmus. Fans können sich schon jetzt auf spannende Momente, emotionale Auseinandersetzungen und natürlich die glamouröse Umgebung der tropischen Insel freuen.Die Show „Promis unter Palmen” ist bekannt für Prominente, die sich in einem abgelegenen Paradies unter Palmen begegnen und dort Herausforderungen meistern müssen. Die Zuschauer erleben dabei die anderen Facetten der bekannten Persönlichkeiten und die Entstehung neuer Beziehungen. Wer die dritte Staffel gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Bastian Yotta sicherte sich den Sieg in der ersten Staffel, während Giulia Siegel die zweite Staffel für sich entschied.





