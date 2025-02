Promis unter Palmen: SAT.1 bringt Reality-Show mit neuem Cast zurück

Nach zwei Jahren Pause kehrt die Reality-Show 'Promis unter Palmen' mit einem neuen Cast zurück. Am 'Traumstrand von Thailand' warten wieder Drama und Spannung - und SAT.1 hofft auf bessere Quoten als bei dem letzten Format 'Club der guten Laune'.

SAT.1 bringt die Realityshow „Promis unter Palmen“ nach einer zweijährigen Pause zurück. Die neue Staffel, die am Montag, 17. Februar, um 20.15 Uhr startet, verspricht erneut Drama und Spannung am „Traumstrand von Thailand “.

Zu den prominenten Teilnehmern gehören der Lotto-Millionär Chico, der Ex-DSDS-Gewinner Menowin Fröhlich, das Model Janina Youssefian, der Ex-Nationaltorwart Eike Immel, die Katzenberger-Mutter Iris Klein, die YouTuber Chris Manazidis und Lisha Savage, die Ex-Dschungelcamper Kim Virginia und Cosimo Citiolo sowie die Reality-Persönlichkeiten Nikola Glumac und Melody Haase. Besonders im Blickpunkt steht Claudia Obert. Die Unternehmerin wird von SAT.1 als „High-Society-Lady und Promis unter Palmen“-Legende angekündigt.Obert war bereits 2020 Teil der Show und erlebte damals massive Mobbing-Anfeindungen von einigen Konkurrentinnen und Konkurrenten. Carina Spack, Bastian Yotta und Matthias Mangiapane verletzten die Mitstreiterin mit handfesten Beleidigungen, darunter das Wort „Viech“, und traktierten sie sogar mit Schlafentzug. Die Reaktionen auf die Ereignisse fielen bei Medien und Zuschauern bisweilen entsetzt aus. Die ausgeschiedene Désirée Nick schrieb, die Attacken hätten in ihr „menschlichen Ekel“ ausgelöst: „Es war Primitivität gegen Einzelne, die nur ob Ihrer Individualität und einer eigenen Meinung - ihrer Andersartigkeit - ausgegrenzt werden sollen!“ Der Anti-Mobbing-Aktivist Carsten Stahl gab an, Strafanzeige gestellt zu haben, „weil wir es nicht mehr hinnehmen können und werden, dass Mobbing, Demütigung und Erniedrigung öffentlich zur Schau gestellt werden und dadurch in den Augen von Millionen von Zuschauern als legitim und normal erscheinen“. SAT.1 reagierte zunächst mit der Feststellung: „Kein Teilnehmer ist zu Schaden gekommen.“ Infolge eines Prüfungsverfahrens der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) entfernte der Sender die entsprechende Folge aus der Joyn-Mediathek.2021 folgte der nächste Skandal um einen Promi-Teilnehmer der Show: „Prinz Marcus von Anhalt hat sich in der 1. Folge der 2. Staffel inakzeptabel homophob geäußert“, hieß es damals auf der Sendungsseite im Streaming-Dienst Joyn und weiter: „SAT.1 hat entschieden, die Folge zu entfernen.“ Zuvor war über den Sender ein massiver Shitstorm hereingebrochen. Vor allem die Tatsache, dass SAT.1 die fraglichen Szenen wiederum unkommentiert zeigte, kritisierten viele. Nachdem sich offenbar auch in Folge 2 Mobbing-Szenen zugetragen hatten, wurde die Episode kurzfristig neu geschnitten und um 30 Minuten gekürzt ausgestrahlt. Das Ende der Reihe besiegelte dann der überraschende Tod von Willi Herren. Der Partysänger war Teilnehmer der zweiten Staffel. Die Trauernachricht überschattete die ohnehin schon belastete Ausstrahlung so sehr, dass der Sender das Format ganz einstellte: „Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden“, hieß es in einer Mitteilung. Auch beim Streamingdienst Joyn waren die noch nicht gezeigten sechs Folgen nicht mehr abrufbar. 2022 schließlich ging mit „Club der guten Laune“ eine Art gemäßigtes Nachfolgeformat bei SAT.1 auf Sendung. Gestritten und geschimpft wurde natürlich trotzdem im Reality-Resort - bei schwindendem Interesse des Publikums. Bei gerade mal noch gut drei Prozent Marktanteil flog die Sendung aus der Primetime. Ob „Promis unter Palmen“ mit den acht neuen Folgen erfreulichere Quoten liefert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Mindestens ebenso gelegen dürfte SAT.1 daran sein, dass ein handfester Skandal um die Show diesmal ausbleibt





nordbayern / 🏆 33. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Reality-Show Promis Unter Palmen SAT.1 Thailand Mobbing Claudia Obert Willi Herren Quoten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Promis unter Palmen“ 2025: Diese 12 Promis kämpfen um das PreisgeldAm 17. Februar ist es so weit: 'Promis unter Palmen' kehrt zurück ins TV. Doch welche Stars treten in Staffel 3 den Kampf um das Preisgeld..

Weiterlesen »

Promis unter Palmen kehrt mit neuem Moderatorteam ins Fernsehen zurückDie beliebte Reality-Show Promis unter Palmen feiert am 17. Februar ihre Rückkehr ins Free-TV. Neu in der Show ist eine Late Night Show, die von Jochen Bendel und Evelyn Burdecki moderiert wird. Evelyn Burdecki, bekannt aus Reality-Formaten wie Bachelor, freut sich auf die neue Herausforderung und stellt sich den Kandidaten der Show wie Kim Virginia Hartung, Nikola Glumac, Lisha Savage, Claudia Obert, Cosimo Citiolo, Melody Haase, Iris Klein und Janina Youssefian.

Weiterlesen »

Amira Aly wird Co-Moderatorin bei „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“Die Moderatorin Amira Aly (32) wird zum Team der neuen Late-Night-Show „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“ auf Sat.1 gehören. Sie unterstützt Jochen Bendel (57) als Co-Moderatorin und diskutiert mit anderen bekannt Gesichtern die Highlights der Reality-Show.

Weiterlesen »

Cosimos Hochzeitsdoku startet passend zu 'Promis unter Palmen'RTLzwei zeigt ab dem 19. Februar die Dokusoap 'My Big Fat Italian Wedding' mit Cosimo Citiolo und seiner Verlobten Nathalie Gaus. Der Sendetermin wurde bewusst auf den 19. Februar gelegt, da Cosimo auch in der Sendung 'Promis unter Palmen' auf Sat.1 dabei ist. Die Dokumentation begleitet das Paar während der Hochzeitsvorbereitungen und am Hochzeitstag in Cosimos Heimat Apulien.

Weiterlesen »

Amira Aly: Das ist ihr neuer Job bei 'Promis unter Palmen'Wenn 'Promis unter Palmen' weitergeht, hat Amira Aly ein Wörtchen mitzureden. Sie hat einen Moderationsjob ergattert.

Weiterlesen »

Amira Aly und Evelyn Burdecki moderieren 'Promis unter Palmen - Die Late Night Show'Die nächste Staffel von 'Promis unter Palmen' startet mit einem neuen Moderations-Team. Neben dem festen Host Jochen Bendel werden Amira Aly und Evelyn Burdecki die Zuschauer in der Late Night Show begleiten.

Weiterlesen »