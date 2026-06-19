Promis verraten ihre persönlichen Tricks zum Abkühlen: Toilettenpapier, Fächer und Eis

Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen von deutlich über 30 Grad, in einigen Regionen könnte sogar die 35-Grad-Marke geknackt werden. Promis wie Patrice Aminati, Diego Pooth und Katarina Witt verraten ihre Tricks zum Abkühlen.

Deutschland schwitzt! Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen von deutlich über 30 Grad, in einigen Regionen könnte sogar die 35-Grad-Marke geknackt werden. Pünktlich zum heißen Sommerwochenende verraten Promis gegenüber BILD ihre ganz persönlichen Tricks zum Abkühlen .

Moderatorin Patrice Aminati (31) setzt auf einen ungewöhnlichen Trick. Mit einem Fächer verschafft sie sich unterwegs Abkühlung, gegen Schweiß im Gesicht hilft ihr aber etwas ganz anderes: Toilettenpapier. Gerade wenn man geschminkt ist, einfach mit Toilettenpapier abtupfen. Das ist günstig und schön saugstark, sagt sie beim.

Für sie bedeuten die Sommertage auch eine gewisse Gefahr: Als Hautkrebs-Patientin muss ich besonders aufpassen und mich vor der Sonne schützen. Diego Pooth (22), der älteste Sohn von Verona Pooth (58), schwört bei den hohen Temperaturen auf ganz kalt duschen und einen Mini-Ventilator. Das sind zwei Sachen, die mir extrem helfen. Am heißen Samstag zieht es ihn raus aus der Stadt und in die Berge Österreichs.

Ich freue mich auf die Natur und die Zeit in der Hütte, sagt er. Olympiasiegerin Katarina Witt (60) ist eigentlich auf dem Eis zu Hause. Die Hitze sieht sie trotzdem ganz pragmatisch: Wasser trinken, Wasser trinken.

Außerdem meidet sie die pralle Sonne und bleibt lieber in kühleren Räumen. Am Ende nimmt sie das Wetter mit Humor: Wenn es so heiß ist, wollen wir es kühler, wenn es zu kalt ist, wollen wir es wieder wärmer. Es ist ja immer schwierig, es uns recht zu machen. Wenn selbst die Eiskönigin ins Schwitzen kommt: Olympiasiegerin Katarina Witt (60) erinnert daran, viel zu trinken.

Während andere den Sommer genießen, suchen manche Stars lieber das Weite. Talkshow-Host Sandra Maischberger (59) zieht es bei hohen Temperaturen in die Berge. Ab 1000 Metern werden die Temperaturen besser, sagt sie beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW. In den bayerischen Alpen mit dabei: das E-Bike.

Wer doch lieber ins Wasser will? Tauchen ist gut zum Abkühlen, so Maischberger, die selber einen Tauchschein hat. Heiße Debatten ist sie gewohnt: Sandra Maischberger (59) sucht bei der Hitzewelle lieber die kühle Bergluft. Auch Bergdoktor-Star Ronja Forcher (30) kann mit der Hitze nichts anfangen.

Wenigstens eine leckere Abkühlung? Lieber nicht. Ich hasse Eis, verrät sie BILD. Statt Strandurlaub zieht es sie lieber zum Wandern in die Berge nach Italien.

Foto: Niels Starnick/BILD Die türkisch-deutsche Schauspielerin Meltem Kaptan (45) räumt mit einem Klischee auf. Ich bin zwar Südländerin, aber trotz meiner türkischen Wurzeln ein Wintertyp. Wenn es nach ihr geht, darf der Urlaub gerne nach Island oder Schweden führen. Gegen die Hitze helfen ihr kalte Duschen, eine kühlere Badewanne und sogar nasse Kleider: Ich habe meist ein Kleidchen an und befeuchte das.

Wenn es ganz schlimm ist, laufe ich fast in nassen Kleidern herum. Jag hatar värme heißt Ich hasse Hitze auf schwedisch. Schauspielerin Meltem Kaptan (45) reist lieber in den kühleren Norden. Komikerin Annette Frier (52) bleibt dagegen möglichst im Schatten.

Ihr Motto: Es gibt kein zu gutes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Auch Komiker-Kollegin Cordula Stratmann (62) zieht sich lieber zurück. Ich fliehe nach drinnen. Das Freibad ist mir zu voll, sagt sie.

Komikerin Annette Frier (52) und Cordula Stratmann (62) beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW in Köln. Lets Dance-Star Vanessa Borck (29) setzt auf einen Mini-Ventilator, ihre Freundin Lara (29) auf Eis. Von innen heraus quasi kühlen, sagt Lara. Am Wochenende fahren die beiden mit Nessis kleiner Tochter Livi (4) zu Laras Eltern nach Aachen.

Geplant ist ein entspanntes Sommerwochenende im Garten: Da werden wir auch viel Eis essen und einfach die Sonne genießen, sagt Nessi. Auch Schauspieler Merlin Sandmeyer (36) vertraut auf den Klassiker. Er will sich mit ganz viel Eiscreme von innen kühlen. Und ans Wasser solls gehen: Ich hoffe, irgendwo ein Wasserloch zu finden, das nicht allzu überfüllt ist.

Stromberg-Star Christoph Maria Herbst (60) geht noch einen Schritt weiter: Ich habe zum Glück eine Badewanne. Ich lege mich zwischendurch in meine kalte Badewanne. Er sagt BILD: Ich weiß natürlich, dass solche Hitzewellen jetzt öfter auf uns zukommen, man sollte sich also langsam mal wappnen. Wie ich zu Hause herumlaufe, wollen Sie nicht wissen.

Model Franziska Knuppe (51) braucht für ihren Hitze-Tipp nur einen Satz: Schuhe ausziehen, den Bikini anziehen und in den See springen. Während viele über die Temperaturen stöhnen, können Moderatorin Jana Ina Zarrella (49), Sängerin Vicky Leandros (73) und Schauspielerin Tina Ruland (59) das kaum nachvollziehen. Ich will schwitzen, ich will es richtig heiß, sagt die Brasilianerin Jana Ina. Ihr reicht ein Getränk mit Eiswürfeln, ansonsten genießt sie das Wetter einfach.

Vicky Leandros sieht das ähnlich: Ich bin Griechin und ich liebe jede Hitze. Selbst 40 Grad bringen sie nicht aus der Ruhe. Ihr Rat: Einfach geschehen lassen





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