Die neue Pronova BKK Studie deckt massive Alkoholkonsum-Probleme bei 18- bis 30-Jährigen auf. Ergebnisse zeigen hohen Konsum, Filmrisse und kritische Vorbildfunktion der Eltern auf.

Eine aktuelle Untersuchung der Krankenkasse Pronova BKK offenbart besorgniserregende Ausmaße des Alkoholkonsums unter jungen Menschen. Fast jeder zweite junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren hat in den zurückliegenden zwölf Monaten einen Filmriss erlebt. Die Zahlen verdeutlichen, dass exzessives Trinken in dieser Altersgruppe zur alltäglichen Realität geworden ist und schwerwiegende körperliche sowie soziale Folgen hat.

Umfangreiche negative Gesundheitsfolgen

Die Prävalenz alkoholbedingter Beschwerden ist in dieser Gruppe extrem hoch. 48 Prozent der Befragten mussten sich nach starkem Trinken übergeben. Noch schwerwiegender ist die Situation für die körperliche Koordination: 51 Prozent waren zeitweise so betrunken, dass sie nicht mehr gerade gehen konnten. Diese körperliche Unfähigkeit wird oft mit weiteren negativen Erfahrungen verbunden, da ebenso viele Probanden sich am nächsten Tag für ihr Verhalten schämten.

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Diese statistischen Erkenntnisse stammen aus einer repräsentativen Erhebung, die sich spezifisch auf die Trinkgewohnheiten der 18- bis 30-Jährigen konzentriert. Die Daten der Pronova BKK belegen eindrücklich, dass alkoholische Getränke nicht nur gelegentlich, sondern häufig zum festen Bestandteil des Sozialverhaltens dieser Altersgruppe geworden sind.

Soziale Anlässe und Konsummuster

Junge Erwachsene nutzen Alkohol primär als soziales Instrument in informellen Gruppen. Der häufigste Anlass, Alkohol zu trinken, sind private Treffen mit Freunden oder Bekannten. 56 Prozent der Befragten greifen in solchen Situationen häufig oder fast immer zu alkoholischen Getränken. Dies deutet auf eine tiefe Verankerung der Trinkkultur in der Peer-Group hin, die den Konsum ritualisiert und normalisiert.

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Die Intensität des Konsums auf solchen Partys ist alarmierend. 39 Prozent der jungen Menschen trinken dort so exzessiv, dass sie deutlich angetrunken oder stark betrunken sind. Gleichzeitig zeigt sich ein erhebliches Maß an Selbstüberschätzung: 39 Prozent der 18- bis 30-Jährigen halten sich selbst für besonders trinkfest. Viele glauben fälschlicherweise, andere problemlos unter den Tisch trinken zu können, was das Risiko für unerwartete Intoxikationen und gesundheitliche Schäden weiter erhöht.

Normierung im privaten Umfeld

Alkohol ist für einen großen Teil dieser Generation im privaten Alltag selbstverständlich geworden. 45 Prozent der jungen Erwachsenen geben an, dass Alkohol in ihrem privaten Umfeld einfach zum Leben dazu gehört. Diese Haltung spiegelt sich auch in der Lagerung wider: 49 Prozent halten zu Hause immer alkoholische Getränke vorrätig.

Die Gründe für den Konsum sind vielfältig und reichen von sozialen Zwängen bis hin zum Wunsch nach Unterhaltung. 37 Prozent trinken, weil Alkohol bei bestimmten Anlässen dazugehört, und 34 Prozent wollen damit lustiger oder geselliger werden. Hinzu kommt ein starker sozialer Druck. 42 Prozent der Befragten haben schon einmal das Gefühl gehabt, sich rechtfertigen zu müssen, wenn sie keinen Alkohol trinken. Besonders häufig betrifft diese normative Ausgrenzung die Generation Z, also Personen, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden.

Eltern als Vorbilder und Risikofaktoren

Die Untersuchung der Pronova BKK deckt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Eltern und dem Konsum der Jugendlichen auf. 40 Prozent der jungen Erwachsenen haben ihre Eltern mindestens einmal im Monat betrunken erlebt. Dieser regelmäßige Anblick alkoholbedingter Verhaltensweisen scheint sich im Nachwuchs fortzusetzen, da Wer seine Eltern häufiger betrunken sah, tendenziell auch selbst mehr Alkohol trinkt.

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Die Prägung beginnt oft sehr früh. Bei 30 Prozent der 18- bis 30-Jährigen waren die Eltern bereits beim ersten Schluck Alkohol anwesend. Patrizia Thamm, Referentin der Gesundheitsförderung bei der Pronova BKK, stellt fest, dass Eltern wichtige Vorbilder sind. Kinder und Jugendliche beobachten genau, wie Erwachsene mit Alkohol umgehen. Entscheidend sei daher nicht allein die Anwesenheit beim ersten Schluck, sondern die grundsätzliche Haltung, die vermittelt wird.

Empfehlungen zur Prävention

Patrizia Thamm betont, dass Eltern offen über die Risiken von Alkohol sprechen sollten. Dabei ratet sie vor zwei Extremen: Weder sollten die Gefahren verharmlost werden, noch sollte pauschal Angst gemacht werden. Eine reine Verbotspolitik erweist sich oft als kontraproduktiv. Stattdessen sollten Eltern sicherstellen, dass Jugendliche wissen, dass sie im Notfall jederzeit anrufen können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen.

Das Ziel der Erziehung sollte darin bestehen, Jugendlichen dabei zu helfen, Gefahren richtig einzuschätzen und selbst verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wer Angst vor Bestrafung hat, traut sich seltener, um Hilfe zu bitten, was im Ernstfall lebensrettend sein kann. Eltern sollten aufmerksam werden, wenn Warnsignale wie wiederholte Filmrisse, Torkeln oder Erbrechen auftreten.

Weitere kritische Indikatoren sind nachlassende schulische Leistungen, vernachlässigte Hobbys und häufige Streitigkeiten aufgrund des Alkoholkonsums. Besonders problematisch ist der Konsum als Bewältigungsstrategie. Ein Viertel der Generation Z trinkt Alkohol, um sich selbst zu belohnen. 22 Prozent wollen damit Stress abbauen, und elf Prozent betäuben damit Ärger und Kummer, was auf tieferliegende psychosoziale Probleme hindeutet.