Pronova BKK Studie: Sexuelle Belästigung bei Firmenfeiern und Alkoholkonsum

Umfrage der Pronova BKK offenbart: 23 Prozent der Beschäftigten erleben sexuelle Belästigung bei Firmenevents. Hoher Alkoholkonsum fördert das Risiko, besonders bei jüngeren Generationen.

Laut einer repräsentativen Umfrage der Krankenkasse Pronova BKK ist die Arbeitswelt durch alkoholbedingte Vorfälle bei sozialen Anlässen geprägt. Die Studie deckt auf, dass sexuelle Belästigungen im beruflichen Kontext häufig während Firmenfeiern stattfinden, wobei ein signifikanter Anteil der Befragten direkte Erfahrungen damit gemacht hat. Besonders in der Altersgruppe zwischen 18 und 30 Jahren ist die Rate der Übergriffe mit 40 Prozent deutlich höher als im Durchschnitt.

Häufigkeit der Belästigungen auf Events

Die von der Pronova BKK durchgeführte Erhebung zeigt erschreckende Zahlen zur Häufigkeit sexueller Übergriffe in Unternehmen. Demnach wurden 23 Prozent der Berufstätigen auf Firmenveranstaltungen bereits sexuell belästigt. Diese spezifische Datenquelle, die dem Funke Medien am Mittwoch vorab zur Verfügung gestellt wurde, unterstreicht die Dringlichkeit des Themas im modernen Arbeitsalltag. Zudem berichten 26 Prozent der Befragten, dass sie derartige Übergriffe bei anderen Kollegen oder Vorgesetzten miterlebt haben, was auf ein strukturelles Problem in der Unternehmenskultur hinweist.

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Alkohol als Katalysator im Berufsleben

Der Konsum von Alkohol spielt bei derartigen Feiern für viele Mitarbeiter eine zentrale Rolle und gilt oft als Teil des guten Tons. Die Studie "Alkohol in Alltag, Familie und Beruf 2026" beleuchtet diesen Zusammenhang detailliert. Insgesamt sind laut der Umfrage 33 Prozent der Mitarbeitenden auf solchen Veranstaltungen oft betrunken. Dieser hohe Prozentsatz an betrunkenen Kollegen schafft ein Umfeld, in dem Grenzen verwischen und sich das Risiko für Belästigungen signifikant erhöht, wie die Daten der Pronova BKK belegen.

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Sozialer Druck und Generation Z

Der Druck, am Trinkkonsum teilzunehmen, ist in vielen Teams hoch und hat konkrete Auswirkungen auf das Verhalten der Beschäftigten. Jeder Vierte befürchtet Nachteile im beruflichen Umfeld, wenn er auf das Anstoßen mit Kollegen verzichtet. Diese Angst vor Karriereeinbußen oder Ausgrenzung zwingt viele dazu, Grenzen zu überschreiten, die sie nüchtern wahrgenommen hätten. Die Studie weist zudem darauf hin, dass die Generation Z, definiert als Menschen im Alter von 30 Jahren oder jünger, überproportional betroffen ist, da hier 40 Prozent der Befragten bereits sexuelle Belästigung erlebt haben.

Methodik und Ergebnisse der Studie 2026

Für die Untersuchung "Alkohol in Alltag, Familie und Beruf 2026" befragte die Pronova BKK bundesweit im Juli und August insgesamt 1228 Frauen und Männer ab 18 Jahren. Die Stichprobe umfasst auch eine spezifische Gruppe von 400 Menschen der sogenannten Generation Z, um generationsspezifische Unterschiede im Umgang mit Alkohol zu analysieren. Untersucht wurde nicht nur der private, sondern auch der persönliche Umgang mit dem Thema Alkohol im geschäftlichen Umfeld in Deutschland. Die Daten zeigen, dass 26 Prozent der Befragten im beruflichen Umfeld danebenbenommen sind, weil zu viel Alkohol geflossen ist, was die Notwendigkeit für präventive Maßnahmen in Unternehmen unterstreicht.