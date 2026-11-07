Propstore Auktion: Batpod und Batsuit aus Christopher Nolans Filmen unter der Hammer

Propstore versteigert ikonische Filmrequisiten wie den Batpod aus The Dark Knight und den Anzug von Christian Bale. Schätzpreise liegen bei mehreren Millionen Euro.

Das renommierte Auktionshaus Propstore bietet in London originale Filmrequisiten aus den Batman- und Indiana-Jones-Franchises zum Verkauf an. Im Mittelpunkt der Versteigerung steht das futuristische Zweirad, das Christopher Nolan in seinen Blockbustern The Dark Knight aus dem Jahr 2008 und The Dark Knight Rises aus dem Jahr 2012 einsetzte. Neben dem begehrten Batpod kommen auch der schwarze Ganzkörperanzug von Christian Bale sowie Gegenstände aus Indiana Jones in den Hammer.

Der Batpod als technisches Highlight

Das Batpod gilt als das absolute Highlight der aktuellen Auktion und wurde bereits 2008 durch die spektakuläre Verfolgungsjagd in The Dark Knight weltweit bekannt. In dieser ikonischen Szene steuerte Christian Bale das Motorrad, während Heath Ledger als Joker im Hintergrund für Chaos sorgte. Das Fahrzeug kehrte vier Jahre später erneut auf die Leinwand zurück, als es im dritten Teil The Dark Knight Rises zum Einsatz kam. Propstore geht davon aus, dass das monströse Gefährt für eine gewaltige Summe den Besitzer wechseln wird.

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Batsuit und Indiana Jones Requisiten

Für Sammler ohne siebenstellige Budgets steht der Original-Batsuit zur Verfügung, für den ein Schätzpreis von 300.000 Euro genannt wird. Christian Bale trug diesen hautengen, schwarzen Anzug in dem Film Batman Begins. Parallel dazu werden die Original-Requisiten von Indiana Jones versteigert, darunter die Peitsche, das Hemd und der Fedora-Hut. Diese drei Gegenstände werden zusammen auf bis zu 1,4 Millionen Euro geschätzt.

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Hintergrund der Indiana Jones Provenienz

Es gibt eine wichtige Einschränkung bei den Indiana Jones Gegenständen: Die genannten Teile trug Schauspieler Harrison Ford nicht selbst. Stattdessen gehörten sie seinem Stuntman Vic Armstrong, der Ford in drei Filmen als Double diente. Armstrong bewahrte die Gegenstände über Jahrzehnte auf, bevor sie nun zur Versteigerung kommen.

Weitere Popkultur Ikonen auf der Liste

Neben den Superhelden und Abenteurern bietet Propstore auch Horror- und Fantasy-Sammlerstücke an. Der Handschuh mit den Metallkrallen von Freddy Krüger aus der Reihe A Nightmare on Elm Street startet bei 30.000 Euro. Zusätzlich wird das Schwert von Jon Snow aus der Fernsehserie Game of Thrones unter die Leute gebracht. Jeder Artikel bietet Fans die seltene Chance, ein echtes Stück Filmliteratur in die eigene Sammlung zu aufnehmen.