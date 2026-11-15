ProSieben kündigt neuen Cast für Wer stiehlt mir die Show an

ProSieben präsentiert den Cast für die 13. Staffel von Wer stiehlt mir die Show. Joko Winterring und Jessica Schwarz stehen zur Moderation bereit. Die Entscheidung löst Diskussionen in der Branche aus.

Der Fernsehsender ProSieben kündigt deutlich früher als üblich den neuen Cast für die kommende Sendung an. Dies betrifft das Format Wer stiehlt mir die Show, das vom Moderator Joko Winterring geleitet wird. Normalerweise vergehen zwischen dem Finale der aktuellen und der Ankündigung der neuen Kandidatinnen mehrere Monate. Die Senderleitung entschied sich jedoch für eine schnellere Veröffentlichung der Besetzung.

Die Entscheidung für den neuen Cast gilt als strategischer Schritt zur Risikominimierung. Joko Winterring und die Produktion setzen auf bewährte Gesichter, die bereits gut mit der Sendungsstruktur vertraut sind. Diese Methode gilt in der Branche oft als konservativ, da sie Innovationen durch unbekannte Kandidaten verdrängt. Die Sendung steht und fällt traditionell mit der individuellen Gestaltung der Folgen durch die Kandidaten.

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Moderationswechsel und Bekanntheitsgrad

Die Rolle der Moderation übernimmt in der nächsten Runde die Schauspielerin Jessica Schwarz. Sie ist für die Formate von Joko und Klaas Winterring kein Neuling mehr, zeigt aber durch diese Aufgabe eine neue Facette ihrer Karriere. Nach ihren frühen Jahren bei VIVA fand Jessica Schwarz ihren festen Platz im Schauspiel. Sie agiert dort erfolgreich, war jedoch bereits vor einigen Jahren bei dem Format Duell um die Welt als Gast zu sehen. Diese Erfahrung gibt ihr ein Gefühl dafür, was sie bei Wer stiehlt mir die Show erwarten kann.

Gleichzeitig unterstützt Hasanovic das Team. Er ist nicht nur mit dem Joko-Klaas-Kosmos bestens vertraut, sondern auch Dauergast in den Formaten des Senders. In den letzten Jahren hat Hasanovic seine Fähigkeiten in Moderationsaufgaben gezielt weiterentwickelt. Diese Kombination aus Routine und neuer Dynamik soll die Stabilität der Show gewährleisten. Kritiker sehen darin jedoch einen Schritt in die falsche Richtung.

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Kritik an der Wiederkehr alter Strukturen

Die aktuelle und die vorige Staffel brachen mit der bisherigen Praxis. Überraschenderweise erhielten Sportlerinnen und Sportler dort die Chance, sich zu beweisen. Andrea Petkovic lieferte eine sehr unterhaltsame Show ab, die bei den Zuschauern gut ankam. Moritz Wagner hingegen konnte noch nicht viel in die aktuelle Staffel einbringen. Diese Experimente mit Impulsen aus anderen Branchen wurden als richtig gewertet.

Die Planung für die kommende 13. Staffel rückt das Team nun wieder von diesem erfolgreichen Weg ab. Die Redaktion und Joko Winterring müssen wieder damit anfangen, Kandidatinnen und Kandidaten außerhalb des engen ProSieben-Kosmos zu finden. Die Auswahl der immergleichen Gesichter aus den bekannten Shows des Senders wird als zu sicher empfunden. Dies verhindert die frische Dynamik, die andere Teilnehmer in die Produktion brachten.

Hintergrund und persönliche Perspektive

Hasanovic wird bereits seit ihrer Zeit bei MTV Home verfolgt. Die Beziehung zwischen den Moderatoren änderte sich nach ihrer Trennung bei Circus HalliGalli. Seitdem begeistert das eigentliche Schaffen der beiden die Fans mehr denn je. Viele Zuschauer sehen in Wer stiehlt mir die Show das Lieblingsformat der Moderatoren. Die schnelle Ankündigung des neuen Casts spiegelt diese intensive Bindung an das etablierte Publikum wider.

Die Sendung steht nun vor einem Wendepunkt in ihrer Entwicklung. Die Wahl auf etablierte Namen wie Jessica Schwarz und Hasanovic ist eine bewusste Entscheidung für Sicherheit. Ob diese Strategie die nötige Spannung und Unterhaltung liefert, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer müssen sich auf eine Neuauflage mit bekannten, aber neu engagierten Kräften einstellen. Der Sender ProSieben hofft, mit dieser Strategie die Quoten zu halten, ohne dabei neue Talente zu integrieren. Die Diskussion über die richtige Balance zwischen Sicherheit und Innovation wird anhalten.