Prime Video hat für die Adventszeit bereits einen Comedy-Adventskalender angekündigt, nun zieht ProSieben mit einem ähnlichen Projekt nach. Beim Sender präsentieren Joko und Klaas ab dem 1. Dezember ihren 'Adwitzkalender'.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Mittwochabend im Rahmen von"Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Sender verloren und müssen sich daher nun in den Dienst ihres Auftraggebers stellen.

Und ProSieben hat die beiden Entertainer dazu verdonnert, einen ganz besonderen Adventskalender zu produzieren. Ab dem 1. Dezember öffnet der Sender bei"Der ProSieben Adwitzkalender mit Joko & Klaas" jeden Tag um 20:10 Uhr ein Türchen. Joko und Klaas präsentieren dann"handverlesene Premium-Witze" - und das sowohl im linearen Programm als auch auf Joyn, YouTube und Social Media. 24 Tage lang wird das so gehen - also bis Heiligabend.

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Bei ProSieben verkürzt sich"Galileo" dadurch in den kommenden Wochen jeweils um wenige Minuten. Mit ihrem"Adwitzkalender" machen Joko und Klaas Prime Video Konkurrenz, dort hatte man schon vor einiger Zeit ein ganz ähnliches Projekt in Aussicht gestellt. Beim Streamer öffnet sich ebenfalls vom 1. bis zum 24. Dezember ein Türchen des"Comedy Adventskalenders".