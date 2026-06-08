ProSieben präsentiert die 'LEGO Arena Show' vor dem WM-Spiel Deutschland gegen Curacao

ProSieben sendet vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao die 'LEGO Arena Show'. Vier Teams, darunter Social-Media-Stars und Zuschauer:innen, treten in Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal an. Die Show findet im BMW Park München statt und wird im Free-TV sowie im Joyn-Livestream übertragen.

Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der " LEGO Arena Show " auf das Spiel gegen Curacao ein. In den Stunden zuvor können sich Fans mit der " LEGO ® Arena Show " in WM-Stimmung bringen.

In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an. WM 2026: Deutschland vs. Curacao am 14. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream Mit dabei sind die Brotatos, Tisi Schubech und ViscaBarca mit GamerBrother sowie Elias Nehrlich. Das vierte Team bilden zwei Zuschauer:innen.

Die "LEGO Arena Show" findet am 14. Juni im BMW Park München statt. Das genaue Programm sieht wie folgt aus: Wann wird die "LEGO Arena Show" im Free-TV und im Joyn-Livestream übertragen? Wie kommt man an Tickets für die "LEGO Arena Show" im BMW Park München?

"Aktuell sind alle Tickets ausverkauft. Schau gerne regelmäßig vorbei - zurückgegebene Tickets werden hier erneut angeboten", heißt es auf der Website. Neben Social-Media-Stars wie TisiSchubech, ViscaBarca und GamerBrother sowie den Brotatos wird ein viertes Team aus zwei Zuschauer:innen beim Kampf um den Creator-Cup-Pokal teilnehmen.

"Gesucht wird ein 2er-Team, das Fußball nicht nur schaut, sondern lebt. Egal ob Ballgefühl, Fußballwissen oder schnelle Reaktion - hier zählen Skills, Teamgeist und starke Nerven. Euch erwarten Challenges für Körper und Köpfchen", betont Veranstalter Redseven Entertainment GmbH





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