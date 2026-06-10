ProSieben stimmt mit LEGO Arena Show auf WM-Spiel ein

Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der LEGO Arena Show auf das Spiel gegen Curacao ein. In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an.

Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der LEGO Arena Show auf das Spiel gegen Curacao ein. In den Stunden zuvor können sich Fans mit der LEGO Arena Show in WM-Stimmung bringen.

In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an. WM 2026: Deutschland vs. Curacao am 14. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Livestream. Mit dabei sind die Brotatos, Tisi Schubech und ViscaBarca mit GamerBrother sowie Elias Nehrlich.

Das vierte Team bilden zwei Zuschauer:innen. Die LEGO Arena Show findet am 14. Juni im BMW Park München statt. Das genaue Programm sieht wie folgt aus: Die LEGO Arena Show wird im Free-TV und im Joyn-Livestream übertragen.

Die Show findet am 14. Juni im BMW Park München statt. Neben Social-Media-Stars wie TisiSchubech, ViscaBarca und GamerBrother sowie den Brotatos wird ein viertes Team aus zwei Zuschauer:innen beim Kampf um den Creator-Cup-Pokal teilnehmen. Gesucht wird ein 2er-Team, das Fußball nicht nur schaut, sondern lebt.

Egal ob Ballgefühl, Fußballwissen oder schnelle Reaktion - hier zählen Skills, Teamgeist und starke Nerven. Euch erwarten Challenges für Körper und Köpfchen





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