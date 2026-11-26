ProSiebenSat.1 schafft den Teletext für ProSieben und Sat.1 Anfang 2027 ab. Untertitel bleiben erhalten, werden aber künftig über die Geräteeinstellungen aktiviert.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 wird ihre Teletext -Angebote für Sender wie ProSieben und Sat.1 Anfang 2027 vollständig einstellen. Das hat das Unternehmen angekündigt. Für viele Zuschauer war der Teletext über Jahre eine verlässliche Informationsquelle, nun endet dieses Angebot aus Sicht des Senders wegen fehlender Nachfrage.

Die Begründung fällt ungewöhnlich offen aus. Nach Angaben eines Sendersprechers tendiert die Nutzung der Teletext-Angebote gegen Null. Der Schritt markiert damit das Ende eines Dienstes, der die Anfänge des digitalen Fernsehens geprägt hat.

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Warum ProSiebenSat.1 den Teletext abschafft

ProSiebenSat.1 begründet die Einstellung mit dem stark gesunkenen Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer. Laut einem Sendersprecher nutzen nur noch sehr wenige Menschen die Seiten, weshalb ein Weiterbetrieb nicht mehr wirtschaftlich erscheint.

Als Alternative verweist der Konzern auf digitale Plattformen. Die Mediathek Joyn habe sich nach Darstellung des Unternehmens längst als schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert, insbesondere wenn es um das aktuelle TV-Programm geht.

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Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Sie ist der letzte Schritt eines Prozesses, der bereits vor Jahren begann und mit einer deutlichen Reduzierung des Angebots einsetzte.

Teletext-Angebot seit Anfang 2025 stark reduziert

Schon Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 den Umfang seines Teletext-Dienstes drastisch gekürzt. Seitdem fanden Nutzer dort keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder andere Service-Informationen mehr.

Stattdessen verwiesen die Seiten auf Online-Angebote wie ran.de. Übrig blieben lediglich reine Programminformationen. Doch auch die Nachfrage nach diesen Inhalten war zuletzt offenbar zu gering, um den Dienst weiter zu betreiben.

Untertitel bleiben trotz Ende des Teletexts erhalten

Die Untertitel werden nach Angaben der Sendergruppe nicht abgeschafft. Lediglich der technische Zugangsweg ändert sich, denn Untertitel waren bisher häufig über den Teletext abrufbar.

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Künftig lassen sich die Untertitel direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktivieren. Nach Darstellung von ProSiebenSat.1 folgt dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser.