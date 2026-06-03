Die Entscheidung, Knossi wieder in der Show zu sehen, ist bei den Fans nicht gut angekommen. Sie hofften, dass man sich von ihm distanzieren würde. Einige Kommentare gehen auch darauf ein, dass sie Besseres von Joko Winterscheidt, dem Head von "Wer stiehlt mir die Show?" erwarteten und bezeichnen die Kooperation mit Knossi als "schlechtes Signal".

ProSieben-Zuschauer kritisieren Knossi bei "Wer stiehlt mir die Show?

". Der deutsche Entertainer wird in der zwölften Staffel der Show als Teil des Promi- Panels eingeladen. Doch die Entscheidung ist bei den Fans nicht gut angekommen. Knossi war in den vergangenen Wochen in starker medialer Kritik, nachdem ein Enthüllungsvideo aufdeckte, dass er für die Chat-Plattform "Fanblast" geworben hatte, bei der sich Fans mit ihren Idolen kostenpflichtig unterhalten konnten.

Viele Online-Kommentare zeigen, dass die Fans Knossi nach dieser Aktion misstrauen. Die Entscheidung, Knossi wieder in der Show zu sehen, ist bei den Fans nicht gut angekommen. Sie hofften, dass man sich von ihm distanzieren würde. Einige Kommentare gehen auch darauf ein, dass sie Besseres von Joko Winterscheidt, dem Head von "Wer stiehlt mir die Show?

" erwarteten und bezeichnen die Kooperation mit Knossi als "schlechtes Signal". Die Show ist bekannt für ihre Quoten-Garantie, aber die Entscheidung, Knossi wieder in der Show zu sehen, ist bei den Fans nicht gut angekommen





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