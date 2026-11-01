ProSiebenSat.1 beendet Teletext 2027: Ende einer digitalen Ära

ProSiebenSat.1 stellt den Teletext 2027 ein. Die Nutzung ist gegen Null gegangen. Digitale Dienste wie Joyn ersetzen die alten Informationen komplett.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat offiziell angekündigt, das Angebot des klassischen Teletext es für Sender wie ProSieben und Sat.1 Anfang 2027 vollständig einzustellen. Diese Entscheidung markiert das Ende einer Technologie, die lange Zeit als fester Bestandteil der digitalen Informationsgewinnung galt. Während das Interface für viele Nutzer nur noch eine verpixelte Erinnerung an die Anfänge des digitalen Zeitalters darstellt, war es für andere Jahrzehnte lang eine unverzichtbare Quelle für Nachrichten und Programminformationen.

Sinkende Nutzerzahlen treiben Entscheidung

Laut Angaben eines Sendersprechers ist das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem analogen Informationsdienst praktisch vollständig verschwunden. Die Nutzung der Teletext-Angebote tendiere heute gegen Null. Diese drastische Reduzierung der Nachfrage macht die Fortführung des Dienstes aus betriebswirtschaftlicher Sicht unattraktiv. Die Sendergruppe begründet die Kündigung daher offen und direkt mit dem fehlenden Publikumsinteresse.

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Stattdessen haben sich digitale Plattformen wie die Mediathek Joyn längst als effizientere und umfassendere Informationsquelle etabliert. Besonders bei der Suche nach aktuellen TV-Programmen greifen die Zuschauer nun bevorzugt auf diese modernen Services zurück. Dieser technologische Wandel hin zu On-Demand-Angeboten ist der Hauptgrund für die gewählte Strategie der Sendergruppe.

Frühe Reduzierungen kündigten das Ende an

Dass die Einstellung des Dienstes nicht überraschend kommt, wird durch frühere Maßnahmen verdeutlicht. Schon Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 das Angebot seines Teletext-Dienstes drastisch reduziert. In diesem Schritt wurden keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder andere Service-Informationen mehr bereitgestellt. Stattdessen verwiesen die entsprechenden Seiten der digitalen Ausgabe auf Online-Angebote wie ran.de.

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Übrig blieben damals nur noch reine Programminformationen. Doch offenbar war selbst die Nachfrage nach diesen verbliebenen Daten zuletzt zu gering, um den Dienst weiter zu betreiben. Dies zeigt, dass der Prozess des Ausstiegs aus der Teletext-Ära bereits vor Monaten begann. Die Ankündigung für 2027 ist somit der letzte logische Schritt in diesem bereits länger andauernden Trend.

Untertitel bleiben weiterhin verfügbar

Eine wichtige Frage für viele Zuschauer betrifft die Untertitel, die bisher oft über den Teletext aufgerufen wurden. Die Sendergruppe stellt klar, dass die Untertitelung nicht wegfällt. Der technische Zugangsweg ändert sich jedoch grundlegend. Künftig können diese direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden.

Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung folgt dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser. Es wird deutlich, dass zwar die alte Technik des Teletextes verschwindet, die barrierefreie Bereitstellung von Informationen aber sichergestellt bleibt. Die Zuschauer müssen sich also nur auf die neuen digitalen Zugriffswege einstellen, um weiterhin alle relevanten Daten und Hilfen zu erhalten.