ProSiebenSat.1 beendet Teletext 2027: Keine Untertitel mehr über Teletext

ProSiebenSat.1 stellt den Teletext Anfang 2027 komplett ein. Nutzer erhalten künftig Untertitel über die TV-Einstellungen. Gründe sind sinkende Nutzungszahlen.

Die Ära des klassischen Teletext s bei ProSiebenSat.1 neigt sich ihrem Ende zu. Die Medienkonglomerat gab jüngst die vollständige Einstellung der Teletext -Angebote für seine Sendergruppen, darunter ProSieben und Sat.1, bekannt. Dieses wichtige Datum für das Mediengeschäft ist auf Anfang 2027 festgelegt. Die Entscheidung markiert das Ende einer Technologie, die Jahrzehnte lang eine zentrale Rolle in der deutschen Fernsehlandschaft spielte. Während sie für viele Nutzer heute noch eine verpixelte Erinnerung an die Anfänge des digitalen Zeitalters ist, diente sie anderen lange als feste und vertrauenswürdige Informationsquelle.

Sinkende Nutzerzahlen zwingen zu radikalem Schritt

Die Begründung für diesen massiven Schritt fällt beim Medienkonzern bemerkenswert offen und direkt aus. Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an den teletextbasierten Informationen ist praktisch nicht mehr vorhanden. Laut einem offiziellen Sendersprecher tendiert die aktive Nutzung der Teletext-Angebote aktuell gegen Null. Diese extrem niedrigen Nutzungsdaten machen eine weitere finanzielle und technische Aufrechterhaltung des Dienstes unrentabel und unnötig. Die digitalen Plattformen, insbesondere die Mediathek Joyn, haben sich längst als deutlich schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert.

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Dabei geht es bei der Konkurrenz nicht nur um rein textbasierte Daten, sondern vor allem um das aktuelle TV-Programm. Zuschauer bevorzugen heute mobile Zugänge und interaktive Oberflächen, die schneller aktualisiert werden können als die starren Teletext-Seiten. Dieser strategische Shift hin zu digitalen Erlebnissen folgt dem allgemeinen Trend in der gesamten Medienbranche. Die Entscheidung von ProSiebenSat.1 kommt daher nicht als plötzliche Überraschung, sondern als logischer letzter Schritt eines bereits länger andauernden und unumkehrbaren Prozesses.

Dramatische Reduzierung begann bereits 2025

Der Weg zur kompletten Abschaltung war keineswegs über Nacht geebnet worden. Schon Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 das Angebot seines eigenen Teletext-Dienstes drastisch und deutlich reduziert. Seit diesem Zeitpunkt waren dort keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder andere wertvolle Service-Informationen mehr zu finden. Die Inhalte wurden zugunsten digitaler Alternativen systematisch entfernt und die entsprechenden Seiten verwiesen stattdessen ausschließlich auf die Online-Angebote wie ran.de.

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Übrig blieben bis zur finalen Einstellung lediglich reine Programminformationen. Doch offenbar war selbst die Nachfrage nach diesen simplen Informationen zuletzt zu gering, um den Dienst weiter kostendeckend zu betreiben. Die Medienholding erkannte früh, dass die reine Programmübersicht nicht mehr ausreichte, um Nutzer auf der legacy-Plattform zu halten. Die Reduktion war somit bereits ein klares Signal für die bevorstehende vollständige Einstellung des Dienstes.

Betroffene Untertitel-Funktion bleibt erhalten

Eine der wichtigsten Fragen für eine große Gruppe von Nutzern betraf die Untertitel, die bisher oft über den Teletext aufgerufen wurden. Die Sendergruppe stellt nun klar, dass die Untertitelung keineswegs komplett wegfällt oder abgeschafft wird. Allerdings ändert sich der technische Zugangsweg zu diesen wichtigen Accessibility-Features grundlegend. Diese Änderung zielt darauf ab, die Barrierefreiheit auch in einer post-Teletext-Welt sicherzustellen.

Künftig können diese Untertitel direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung der Untertitel folgt dem bewährten Vorgehen anderer großer Medienhäuser und Tech-Anbieter. Es geht dabei um die Standardisierung von Hilfsmitteln, die fest in der Hardware oder der Software der Empfangsgeräte verankert sind. So bleibt die Funktion auch ohne den Umweg über den Teletext zuverlässig zugänglich.

Zukunft der digitalen Medien bei ProSiebenSat.1

Die Einstellung des Teletexts ist Teil einer größeren Strategie, sich vollständig auf digitale Ökosysteme zu konzentrieren. Die Verlagerung der Nutzer auf Plattformen wie Joyn ermöglicht es dem Sender, interaktivere und datengetriebenere Inhalte anzubieten. Diese Entwicklung spiegelt den allgemeinen Rückgang traditioneller Broadcast-Dienste wider und unterstreicht die Notwendigkeit, in moderne Infrastruktur zu investieren. Zuschauer, die bisher auf die textbasierte Anzeige angewiesen waren, müssen sich nun auf die neuen technischen Wege einstellen.

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Für die Medienbranche ist dies ein wichtiger Indikator für den endgültigen Ausstieg aus der Analog- und Hybrid-Ära. Die klare Kommunikation über die Gründe und die schrittweise Reduktion zeigen eine proaktive Haltung der Sendergruppe. Mit dem Stichtag Anfang 2027 wird eine technologische Epoche abgeschlossen, die die Fernsehgewohnheiten einer ganzen Generation geprägt hat. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Optimierung der digitalen Nutzererfahrung und der Sicherstellung nahtloser Zugänge zu allen relevanten Informationen und Hilfsfunktionen.