ProSiebenSat.1 beendet Teletext-Angebot 2027 komplett

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt das Teletext-Angebot für ProSieben und Sat.1 zum Ende 2027 ein. Der Rückgang der Nutzung gegen Null zwingt zum Digital-Shift über Joyn.

Die Medienholding ProSiebenSat.1 hat eine umfassende Umstrukturierung ihrer klassischen Informationsdienste angekündigt. Mit der Entscheidung, das Teletext -Angebot für die Sender ProSieben und Sat.1 bis Anfang 2027 vollständig einzustellen, beendet ein Senderkonzern eine Institution des deutschen Fernsehens. Die Verantwortlichen begründen diesen Schritt mit einem drastischen Rückgang der Zuschauerinteresse und der Etablierung moderner digitaler Alternativen.

Keine Nachfrage mehr für klassischen Teletext

Laut einer Aussage eines Sprechers der ProSiebenSat.1-Gruppe hat die Nutzung der traditionellen Teletext-Seiten praktisch den Wert Null erreicht. Diese Beobachtung macht die Aufrechterhaltung des Dienstes wirtschaftlich und technisch unlogisch. Für viele Generationen war der Teletext eine unverzichtbare Informationsquelle, doch für die aktuelle Zielgruppe haben sich andere Wege der Datenbereitstellung durchgesetzt.

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Digitaler Content hat den physischen Bildschirmtext längst verdrängt. Vor allem die Nutzung der digitalen Mediathek Joyn hat sich als deutlich schnellere und umfassendere Alternative etabliert. Zuschauer bevorzugen heute den schnellen Zugriff auf aktuelle Sendeprogramme und Service-Informationen über Apps und Websites, was die Relevanz des Teletextes in der heutigen Mediennutzung fundamental untergraben hat.

Drastische Kürzungen seit 2025 bereits umgesetzt

Die Ankündigung zur kompletten Einstellung im Jahr 2027 ist der finale Akt eines bereits eingeleiteten Prozesses. Bereits Anfang 2025 reduzierte ProSiebenSat.1 das Angebot des eigenen Teletext-Dienstes signifikant. In diesem Stadium wurden aktuelle Nachrichten, Sportergebnisse und weitere dynamische Service-Informationen aus dem Programm entfernt.

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Stattdessen verwiesen die verbliebenen Seiten der Mediathek auf die Online-Plattformen wie ran.de. Als Ergebnis dieser Maßnahme blieben nur noch statische Programminformationen übrig. Diese Reduktion auf reine Sendepläne erwies sich jedoch ebenfalls als nicht nachfragestark genug, um den laufenden Betrieb des Dienstes langfristig zu rechtfertigen.

Technische Anpassungen bei Untertiteln und Empfang

Eine zentrale Frage für die Zuschauer betrifft die zukünftige Verfügbarkeit von Untertiteln. Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt sicher, dass der Zugang zu Untertiteln auch nach der Einstellung des Teletextes nicht wegfällt. Allerdings ändert sich der technische Weg, über den diese Funktion aktiviert wird, grundlegend.

Zukünftig können Untertitel direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receiver-Geräts aufgerufen werden. Dieser Schritt orientiert sich an der Praxis anderer großer Medienhäuser in Deutschland. Es handelt sich dabei um einen zeitgemäßen digitalen Bereitstellungsweg, der die Infrastruktur moderner Geräte besser nutzt als den alten Broadcast-Standard.

Ausblick auf das digitale Programm-Ökosystem

Die Entscheidung von ProSiebenSat.1 markiert ein Ende einer Ära, die mit den Anfängen des digitalen Zeitalters begann. Für ProSieben und Sat.1 bedeutet dies den endgültigen Übergang zu rein digitalen Informationskanälen. Die Zuschauer müssen sich an die Nutzung von Joyn und Senderwebsites gewöhnen, um auf aktuelle Informationen zuzugreifen.