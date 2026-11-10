ProSiebenSat.1 beendet Teletext-Dienst 2027

ProSiebenSat.1 stellt den Teletext Anfang 2027 ein. Die Nutzung sinkt gegen Null, digitale Alternativen wie Joyn dominieren. Untertitel bleiben erhalten.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat angekündigt, ihre traditionellen Teletext -Angebote für Sender wie ProSieben und Sat.1 vollständig einzustellen. Dieser Schritt findet Anfang 2027 statt. Die Entscheidung markiert das Ende einer Ära für viele Nutzer, die den Textfernsehen einst als unverzichtbare Informationsquelle nutzten. Für andere war das Angebot lange Zeit nur noch eine verpixelte Erinnerung an die Anfänge des digitalen Zeitalters. Die Sendergruppe begründet den Ausstieg damit, dass das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer praktisch nicht mehr vorhanden sei.

Einstellung des Angebots und Gründe

Laut einem Sendersprecher tendiert die Nutzung der Teletext-Angebote gegen Null. Diese Feststellung verdeutlicht den dramatischen Rückgang der Akzeptanz dieser Technologie. Digitale Plattformen wie die Mediathek Joyn haben sich längst als schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert. Dies gilt insbesondere für das aktuelle TV-Programm und live gesendete Events. Die Entscheidung kommt daher nicht unerwartet, sondern ist der letzte Schritt eines bereits länger andauernden Prozesses. Die Sendergruppe sieht keine wirtschaftliche oder nutzerseitige Relevanz mehr für die Fortführung des Dienstes.

Also read Deshalb ist das Kessel-Festival in Stuttgart für 2027 abgesagt

Reduktion und Ersatz durch Online-Angebote

Bereits Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 das Angebot seines Teletext-Dienstes drastisch reduziert. Seitdem waren dort keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder andere Service-Informationen mehr zu finden. Stattdessen verwiesen die entsprechenden Seiten auf die Online-Angebote wie ran.de. Dies signalisierte bereits den Übergang zur digitalen Informationsbeschaffung. Übrig blieben reine Programminformationen, doch offenbar war selbst die Nachfrage danach zuletzt zu gering. Dies reichte aus, um den weiteren Betrieb des Dienstes als nicht tragbar einzustufen.

Advertisement

Technische Auswirkungen auf Untertitel

Eine wichtige Frage für viele Zuschauer betrifft die Untertitel, die bisher oft über den Teletext aufgerufen wurden. Die Sendergruppe stellt klar, dass die Untertitelung nicht wegfällt. Stattdessen ändert sich der technische Zugangsweg zu diesen Informationen. Künftig können diese direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung folgt dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser. Es bleibt somit sichergestellt, dass barrierefreier Zugang auch nach der Einstellung des Teletextes gewährleistet ist.