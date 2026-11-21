ProSiebenSat.1 stellt den klassischen Teletext bis Anfang 2027 ein. Die Nutzung sei gegen Null gesunken, digitale Dienste wie Joyn übernehmen die Informationsversorgung.

ProSiebenSat.1 kündigte an, die Teletext -Dienste für seine Sendermarken ProSieben und Sat.1 mit Wirkung zum Anfang 2027 vollständig einzustellen. Diese strategische Entscheidung markiert das Ende einer Ära der klassischen Informationsübertragung im Rundfunk. Der Sender begründet den Ausstieg mit einem drastisch eingebrochenen Nutzerinteresse, das aktuell nahezu gegen Null tendiert. Damit schließt der Medienkonzern einen langen Transformationsprozess ab, der bereits 2025 mit der Reduktion des Angebots begann.

Technischer Rückzug wegen fehlender Nutzerakzeptanz

Der technische Hintergrund für die Schließung ist in der veränderten Mediennutzung der Zuschauer zu suchen. Nach Aussage eines Sprechers von ProSiebenSat.1 haben sich digitale Plattformen wie die Mediathek Joyn als deutlich schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert. Diese digitalen Kanäle erfüllen die Bedürfnisse der Zielgruppe bei weitem besser als der veraltete Teletext. Die einstigen verpixelten Bildschirme dienen heute kaum noch als primäre Quelle für Programmhintergründe oder aktuelle Meldungen im Fernsehen. Der Sender verzichtet somit auf eine Technologie, die keine wirtschaftliche Basis mehr aufweist.

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Reduktion im Jahr 2025 als Vorstufe der Abschaltung

Bereits im Jahr 2025 hat ProSiebenSat.1 den Umfang des Teletext-Angebots drastisch verringert, was als Vorbot dieser Finalentscheidung gilt. Seither wurden auf den alten Kanälen keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder sonstige Service-Informationen mehr bereitgestellt. Stattdessen leiteten die Textseiten die Nutzer auf Online-Portale wie ran.de weiter. Lediglich reine Programminformationen blieben bestehen, doch die Nachfrage danach war zuletzt so gering, dass ein Weiterbetrieb nicht mehr gerechtfertigt erschien. Dieser Schritt diente der schrittweisen Umstellung der Infrastrukturen auf moderne Internetstandards.

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Folgen für die Untertitelung und Zuschauerzugänge

Eine zentral wichtige Frage für sehbehinderte Zuschauer und das breite Publikum betrifft die zukünftige Verfügbarkeit von Untertiteln. Der Sender stellt klar, dass die Untertitelung nicht abgeschafft wird, sich jedoch der technische Zugangsweg fundamental ändert. Künftig sind diese Texte nicht mehr über den Teletext abrufbar, sondern müssen direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dieser Wechsel entspricht der gängigen Praxis bei anderen großen Medienhäusern und stellt den endgültigen Übergang zur digitalen Signalübertragung dar. Die technische Hürde für die Nutzung bleibt somit im Geräteinterface selbst liegen.

Zukunftsstrategie und digitale Programminfos

Die Abschaltung ist der letzte Schritt in einer Serie von Optimierungsmaßnahmen bei ProSiebenSat.1. Die Sendergruppe konzentriert sich nun vollständig auf die digitale Medienlandschaft, in der Joyn und die jeweiligen Webseiten im Fokus stehen. Die bisherige Dual-Struktur aus analogem Textdienst und digitalem Webangebot entfällt für die Teletext-Fanale komplett. Zuschauer, die zuvor auf die schnellen Updates des Teletextes angewiesen waren, müssen nun ihre Routinen anpassen. Die Zukunft der Informationsversorgung bei ProSieben und Sat.1 liegt ausschließlich in der vernetzten, internetbasierten Kommunikation.