Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 stellt den Teletext für ProSieben und Sat.1 Anfang 2027 ein. Die Nutzung ist gegen Null gefallen, da digitale Dienste wie Joyn dominieren.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat angekündigt, den klassischen Teletext für ihre Hauptsender ProSieben und Sat.1 vollständig einzustellen. Die abschaltenden Maßnahmen sind für den Anfang des Jahres 2027 geplant. Diese Entscheidung markiert das formelle Ende einer langen Ära der Informationsverbreitung über Fernsehsender, die für viele Zuschauer als verpixelte Erinnerung an die frühen Tage des digitalen Zeitalters gilt. Für die Sendergruppe ist dies nun der letzte Schritt in einem langwierigen Transformationsprozess der Medienlandschaft.

Nutzungsink gegen Null durch digitale Konkurrenz

Laut einem offiziellen Vertreter der Sendergruppe ist das Interesse der Zuschauer an der traditionellen Teletext-Funktion praktisch auf null gesunken. Die Nutzung dieser Dienste hat sich drastisch verlagert, da sich digitale Plattformen längst als schnellere und umfassendere Alternativen etabliert haben. Die Mediathek Joyn hat sich dabei als die bevorzugte Informationsquelle durchgesetzt, insbesondere wenn es um die Abfrage des aktuellen TV-Programms geht. Diese Entwicklung macht die Aufrechterhaltung des Teletext-Betriebs wirtschaftlich und technisch überflüssig.

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Drastische Kürzungen begannen bereits 2025

Die heutige Ankündigung steht nicht isoliert, sondern ist die logische Konsequenz aus Maßnahmen, die bereits vor zwei Jahren eingeleitet wurden. Zu Beginn des Jahres 2025 reduzierte die Sendergruppe das Angebot ihres Teletext-Dienstes erheblich. Seither waren dort keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder sonstige Service-Informationen mehr abrufbar. Die verbleibenden Seiten dienten ausschließlich als Wegweiser zu den Online-Angeboten wie ran.de, was die Abwärtstrend bereits damals spürbar machte.

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Untertitel bleiben erhalten mit neuem Zugriffsweg

Für Zuschauer, die den Teletext häufig zur Aktivierung von Untertiteln nutzten, ändert sich die technische Handhabung, nicht aber die Verfügbarkeit der Hilfsmittel. Die Sendergruppe stellt klar, dass die Untertitelung nicht abgeschafft wird. Stattdessen wird der Zugriffsweg modernisiert. Künftig können diese Funktionen direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dies entspricht einem Standard, der auch von anderen großen Medienhäusern bereits angewendet wird.

Ende einer Infrastruktur für die digitale Zukunft

Die Einstellung des Teletexts signalisiert den finalen Ausstieg des Hauses aus einer veralteten Broadcast-Technologie. Selbst die geringe Restnachfrage nach reinen Programminformationen reichte in den letzten Monaten nicht mehr aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Optimierung der digitalen Ökosysteme wie Joyn. Für die Zielgruppe bedeutet dies einen endgültigen Wandel hin zu bedienerfreundlichen, internetbasierten Interfaces anstelle der einstigen Textblöcke auf dem Bildschirm.