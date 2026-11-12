ProSiebenSat.1 beendet Teletext-Service bis Anfang 2027

Die ProSiebenSat.1 Media Group stellt ihren Teletext-Dienst bis Anfang 2027 vollständig ein. Grund ist die gestorbene Nutzung und der Shift zu digitalen Plattformen wie Joyn.

Die ProSiebenSat.1 Media Group hat eine definitive Entscheidung getroffen, die das Ende einer langen Ära im deutschen Fernsehen markiert. Der Anbieter hat offiziell angekündigt, seinen umfassenden Teletext -Dienst für die Sender ProSieben und Sat.1 bis zum Anfang des Jahres 2027 vollständig einzustellen. Diese Maßnahme betrifft direkt Millionen von Nutzern, die das klassische Informationssystem lange als feste Quelle für Programmdaten und aktuelle Meldungen genutzt haben. Die Sendergruppe begründet diesen Schritt mit einem eklatanten Rückgang der Relevanz dieses Mediums in der modernen Medienlandschaft.

Nutzung sinkt gegen Null

Die ProSiebenSat.1 Media Group gibt offen zu, dass das Interesse der Zuschauer an der klassischen Teletext-Funktion praktisch erloschen ist. Ein offizieller Sendersprecher der ProSiebenSat.1 bestätigte, dass die Nutzungszahlen der Teletext-Angebote in den letzten Jahren kontinuierlich gegen Null tendieren. Dieser fundamentale Wandel im Nutzerverhalten macht den Betrieb des Dienstes wirtschaftlich und technisch unnötig, da digitale Alternativen die Lücke längst geschlossen haben. Die Sendergruppe sieht in der Einstellung keine Überraschung, sondern den logischen Abschluss eines langwierigen Anpassungsprozesses an die digitale Realität.

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Wechsel zu digitalen Plattformen

Digitaler Konkurrent und Nachfolger des Teletext ist die Mediathek Joyn, die sich als schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert hat. Joyn deckt nicht nur das aktuelle Fernsehprogramm ab, sondern bietet zudem interaktive Funktionen und On-Demand-Inhalte, die das statische Teletext-Format deutlich übertreffen. Die ProSiebenSat.1 hebt hervor, dass Zuschauer heutzutage Informationen viel häufiger über Online-Plattformen abrufen, anstatt das traditionelle Broadcast-Signal zu nutzen. Diese Entwicklung zwingt die Sendergruppe dazu, Ressourcen auf moderne Infrastrukturen zu konzentrieren, die eine bessere Nutzererfahrung gewährleisten.

Drastische Kürzungen seit 2025

Der Weg zur vollständigen Einstellung wurde bereits vor zwei Jahren eingeleitet, als die ProSiebenSat.1 Mitte des Jahres 2025 das Angebot ihres Teletext-Dienstes drastisch reduzierte. Seit diesem Zeitpunkt waren im klassischen Teletext keine aktuellen Nachrichten, Live-Sportergebnisse oder dynamische Service-Informationen mehr zu finden. Stattdessen verlinkten die verbleibenden Seiten auf die Webangebote der Gruppe, darunter ran.de, um die Nutzer zur Nutzung digitaler Kanäle umzuleiten. Übrig blieben ausschließlich statische Programminformationen, doch selbst für diese reduzierte Version gab es eine zu geringe Nachfrage, um den weiteren Betrieb aufrechtzuerhalten.

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Zukunft der Untertitel

Eine kritische Sorge für viele Zuschauer betraf die Verfügbarkeit von Untertiteln, die bisher häufig über den Teletext aktiviert wurden. Die ProSiebenSat.1 stellt klar, dass die Untertitelung selbst nicht abgeschafft wird, sondern lediglich der technische Zugangsweg sich ändert. Künftig können diese Hilfen direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers abonniert werden, ohne den Teletext zu nutzen. Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung folgt dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser und stellt sicher, dass barrierefreies Fernsehen auch nach der Abschaltung weiterhin gewährleistet ist.

Endgültiger Auslaufplan

Die ProSiebenSat.1 Media Group plant nun den schrittweisen Auslauf des Dienstes bis zum definitiven Stopp Anfang 2027. In dieser Übergangszeit werden die restlichen Informationen auf den neuen digitalen Kanälen bereitgestellt, um Nutzer gradual umzuschulen. Die Entscheidung der ProSiebenSat.1 markiert ein Ende für viele, die den Teletext als verpixelte Erinnerung an die Anfänge des digitalen Zeitalters betrachten. Für die Sendergruppe ist es ein notwendiger Schritt, um in der heutigen Medienwelt wettbewerbsfähig zu bleiben und die digitalen Plattformen wie Joyn weiter auszubauen.