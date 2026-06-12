ProSiebenSat.1: Rasmus und Hiller verlieren Senderchefs-Positionen

Der Umbau bei ProSiebenSat.1 geht in die nächste Runde: Die bisherigen Senderchefs von Sat.1 und ProSieben, Marc Rasmus (53) und Hannes Hiller (55), verlieren ihre Positionen. Der italienische Medienkonzern MFE (MediaForEurope) treibt den Umbau des deutschen TV-Konzerns voran.

Der Umbau bei ProSiebenSat.1 geht in die nächste Runde: Die bisherigen Senderchefs von Sat.1 und ProSieben, Marc Rasmus (53) und Hannes Hiller (55), verlieren ihre Positionen.

Wie die Sendegruppe auf BILD-Anfrage bestätigt, sollen die beiden Manager künftig Programme für den gesamten Konzern entwickeln, anstatt jeweils einen Sender zu steuern. Die eigentliche Planung wird dabei stärker zentral gebündelt. Der italienische Medienkonzern MFE (MediaForEurope), der im vergangenen Jahr die Mehrheit an ProSiebenSat.1 übernommen hat, treibt den Umbau des deutschen TV-Konzerns maßgeblich voran. Pier Silvio Berlusconi (57), Chef des Medienkonzerns MFE und Großaktionär von ProSiebenSat.1, setzt den Umbau mit hohem Tempo um.

Seit der Übernahme hat es bereits mehrere personelle Veränderungen in der Führungsspitze von ProSiebenSat.1 gegeben, darunter der Austausch der kompletten Führungsspitze im Herbst 2025 und die Ernennung von Marco Giordani als neuem ProSiebenSat.1-Chef. Der Konzern verfolgt seit Jahren ein großes Sparprogramm, was in der Produktionsbranche für Unruhe sorgt. Ein Insider sagt zu BILD: "Der Konzern will Kosten sparen.





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