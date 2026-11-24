ProSiebenSat.1 beendet ab 2027 den Teletext-Service wegen sinkender Nachfrage. Digitale Alternativen wie Joyn übernehmen die Informationsversorgung der Zuschauer.

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 hat angekündigt, ihre Teletext -Angebote für Sender wie ProSieben und Sat.1 Anfang 2027 komplett einzustellen. Die Begründung für diese Entscheidung ist bemerkenswert offen und deutlich formuliert. Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer sei praktisch nicht mehr vorhanden, was den weiteren Betrieb wirtschaftlich und technisch unrentabel macht.

Laut einem offiziellen Sendersprecher tendiert die Nutzung der herkömmlichen Teletext-Seiten gegen Null. Diese quantitative Entwicklung spiegelt den grundlegenden Wandel im Medienkonsum wider, der durch die Verbreitung schnellerer Internetverbindungen und mobiler Endgeräte beschleunigt wurde. Die analoge Datenübertragung verliert an Bedeutung.

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Digitale Plattformen ersetzen den alten Dienst

Digitale Plattformen wie die Mediathek Joyn haben sich längst als schnellere und umfassendere Informationsquelle etabliert. Besonders bei der Suche nach aktuellen TV-Programmhinweisen bevorzugen Nutzer die interaktiven Angebote der Streaming-Dienste. Diese bieten nicht nur Text, sondern auch Videos, Bilder und direkte Links zu weiterführenden Inhalten.

Die Entscheidung von ProSiebenSat.1 ist daher nicht überraschend, sondern stellt den letzten Schritt eines bereits länger andauernden Prozesses dar. Der technische Umbau der Informationsversorgung läuft bereits seit Monaten. Der klassische Teletext kann mit der Geschwindigkeit und Vielfalt moderner Webangebote nicht mehr konkurrieren.

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Dramatische Kürzungen im Jahr 2025

Schon Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 das Angebot seines Teletext-Dienstes drastisch reduziert. Seit diesem Zeitpunkt waren dort keine aktuellen Nachrichten, Sportergebnisse oder andere Service-Informationen mehr zu finden. Die Reduktion war ein klares Signal für den bevorstehenden Ausstieg aus dieser Technologie.

Stattdessen verwiesen die entsprechenden Seiten auf die Online-Angebote wie ran.de. Übrig blieben reine Programminformationen, doch offenbar war selbst die Nachfrage danach zuletzt zu gering, um den Dienst weiter zu betreiben. Diese Maßnahme diente dazu, die Nutzer schrittweise an die digitalen Alternativen zu gewöhnen und die Infrastruktur entsprechend anzupassen.

Zukunft der Untertitel und technische Umstellung

Eine wichtige Frage für viele Zuschauer betrifft die Untertitel, die bisher oft über den Teletext aufgerufen wurden. Die Sendergruppe stellt klar, dass die Untertitelung nicht wegfällt, sich aber der technische Zugangsweg ändert. Dies ist ein entscheidender Punkt für gehörlose und schwerhörige Fernsehzuschauer.

Künftig können diese direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden. Dieser Schritt hin zu einer zeitgemäßen digitalen Bereitstellung folgt dem Vorgehen anderer großer Medienhäuser. Die Trennung von Unterhaltungsangebot und technischer Dienstleistung ermöglicht eine stabilere und besser wartbare Infrastruktur.